بامعلم : علاقتنا بالتحالف العربي صلبة ومشتركة وفي أنصع صورها

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي “احمد بامعلم” ان علاقة الجنوب بالتحالف صلبة قائمة على مكافحة الإرهاب والقضاء على المشروع الإيراني باليمن.

وقال بامعلم في تغريدة له على “تويتر” : ‏تتجلى علاقتنا بدول التحالف العربي في أنصع صورها ، فعلاقتنا مع الأشقاء في دول التحالف علاقة صلبة ومشتركة قائمة على مكافحة الإرهاب ، والقضاء على المشروع الإيراني الصفوي في المنطقة”.

وتابع: واليوم تتجسد تلك العلاقة مع حلول الذكرى السادسة لانطلاق عاصفة الحزم.