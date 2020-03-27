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بامعلم : علاقتنا بالتحالف العربي صلبة ومشتركة وفي أنصع صورها

27 مارس، 2020
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أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي “احمد بامعلم” ان علاقة الجنوب بالتحالف صلبة قائمة على مكافحة الإرهاب والقضاء على المشروع الإيراني باليمن.

وقال بامعلم في تغريدة له على “تويتر” : ‏تتجلى علاقتنا بدول التحالف العربي في أنصع صورها ، فعلاقتنا مع الأشقاء في دول التحالف علاقة صلبة ومشتركة قائمة على مكافحة الإرهاب ، والقضاء على المشروع الإيراني الصفوي في المنطقة”.

وتابع: واليوم تتجسد تلك العلاقة مع حلول الذكرى السادسة لانطلاق عاصفة الحزم.

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