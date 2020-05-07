بانتقادات واسعة .. سياسيون وناشطون جنوبيون يسخرون من تصريحات الميسري

4 مايو / خاص



وجه قادة وسياسيون ونشطاء جنوبيون انتقادات واسعة للتصريحات التي خرج بها وزير الداخلية بحكومة الشرعية أحمد الميسري، والتي يدعوا ويحرض من خلالها على اقتحام العاصمة عدن، مهاجما قيادة المجلس الانتقالي ودول التحالف العربي.

وتعليقا على تصريحات الميسري، قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك في تغريدة على منصة تويتر : ‏”شفرة يفهمها الميسري فقط لاغير ، انا مستعد ارسل لك هاتف الثريا لتتصل بمن تريد أن يصل كلامك له، بدون ما تلجأ لقناة الجزيرة، هي أوصلت رسائل بن لادن والظواهري لرجالهم في كل مكان وللمجتمع الدولي”.

وأضاف : “انتبه أخي لازلنا حريصين على كل جنوبي”.

بدوره وجه عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أ.فضل الجعدي، رسالة الى الميسري قال فيها : “ان الاصوات النشاز التي تظهر بين حين وآخر عبر قنوات مشعلة للحرائق ، تزبد وترعد وتحرض على اقتحام عدن هي ذات الادوات التي افلحت في نهب الرواتب وصناعة الارهاب وتمويل خلايا التخريب.

وأضاف الجعدي ” على هذه الأصوات ان تخجل قليلا وان تصمت عن ممارسة النباح الذي لا تملك غيره .!”.

فيما د.حسين لقور بن عيدان قال : أن الميسري ‏يثير الشفقة، كلما تجاوزته الأحداث منذ اغسطس الماضي لجأ الى قناة الجزيرة و فرقع له طماشة ويختفي من جديد.

وأضاف أن الميسري “بعد فشل مذكرة النواب لهادي التي كان بعض أسماء من فيها ينون ترشيحه بدلا من معين يبدو أنها صدمته من جديد”.

وذكر لقور الميسري بالقول : “عدن خرج منها الميسري بحماية التحالف الذي يسيء إليه”.

وانتقد الكاتب الخضر الميسري، تصريحات وزير داخلية الشرعية، وقال : “يا أحمد بن أحمد الإدارة الذاتية للجنوب مشروع جنوبي 100% ويرأسه سيادة اللواء أحمد سعيد بن بريك ونائبه اللواء سالم عبدالله السقطري وهناك أعضاء و لجان عسكرية وأمنية واقتصادية وقانونية وإعلامية ورقابية.

وأضاف: من يريد أن يحكم يجب أن تكون قدميه على الأرض و ليس في فنادق الخمسة نجوم”.

من جانبه قال الناشط محمد الجهوري : ‏”أحمد الميسري يسب ويلعن ويشتم الجنوبيين الذين حرروا الجنوب في أيام بأبشع الأوصاف ويشكر رجال البيضاء المنبطحين أمام الحوثي علئ مدار خمس سنوات لماذا يتعمد من يسمون أنفسهم قيادات جنوبيه بالاستناد على بقائهم في السلطة من خلال الإساءة لإخوانهم الجنوبيين ولانتقاص منهم”.