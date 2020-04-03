باني مستشفى في عدن يرقد في العناية المركزة متأثرا بعدوى وباء كورونا

يرقد النائب البرلماني رئيس مجلس الامناء للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان الحاج عبدالواسع هائل سعيد أنعم في العناية المركزة بإحدى مشافي اسطنبول بتركيا الذي يقيم فيها منذ اندلاع الحرب في اليمن.

وقال النائب البرلماني د.عيدروس نصر ناصر بان زميله النائب البرلماني ورجل الأعمال المعروف الحاج عبد الواسع هائل سعيد تعرض لعدوى كورونا وأنه يرقد في أحد مستشفيات مدينة اسطنبول التركية وأن درجة الإصابة عنده عالية (حسب التصنيف الطبي المتبع).

ووصف عيدروس في منشور له نشره على صفحته بالفيسبوك العلاقة بينه والحاج عبدالواسع علاقة احترام وتقدير متبادلين من خلال عملنا معاً في مجلس النواب وهو يتسم بنبل الأخلاق وسمو الطباع ولن أنسى عدد الحالات المرضية التي ساهم في علاج أصحابها ولا حالات الإعسار التي ساهم في فك أصحابها من الحجز، من خلال جمعية هائل سعيد أنعم الخيرية مبتهلا إلى الله أن يشفي زميلنا الحاج عبد الواسع وأن يفك محنته ويفرج كربته وأن يعيده إلى الحياة الطبيعية بكامل قدراته الجسدية والذهنية إنه سميع مجيب

ويعد الحاج عبدالواسع أحد ابناء مؤسس كبرى الشركات التجارية والصناعية في اليمن وخارجها المرحوم الحاج هائل سعيد ، ويجلس المصاب على أهم شركات المجموعة ونائب رئيس مجلس ادارتها.

وفي العام 2012 وقع الحاج عبدالواسع هائل سعيد انعم رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان عافاه المولى على اتفاقية العمل في بناء مستشفى الامل للامراض السرطانية على الارضية التابعة للمصافي بين شركة مصافي عدن ممثلة بالدكتور/نجيب منصور العوج المدير التنفيذي للشركة وهي المستشفى الذي يقام فيه المحجر الصحي لمكافحة وباء الكورونا.