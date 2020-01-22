أخبار نادي برشلونة

بايرن ميونخ يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع كوتينيو

22 يناير، 2020
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بايرن ميونخ يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع كوتينيو
فيليب كوتينيو لاعب بايرن ميونخ

سبورت 360 – حسم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم موقفه النهائي من التعاقد مع اللاعب فيليب كوتينيو في سوق الانتقالات الصيفية القادمة بعد انتهاء عقد إعارنه من برشلونة الإسباني.

ولعب كوتينيو 23 مباراة مع بايرن ميونخ في جميع المسابقات وساهم بتسجيل سبعة أهداف وصناعة سبع تمريرات حاسمة ، كما حصل على اعجاب الملايين من عشاق النادي نظراً لأسلوبه المميز.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الأربعاء أن بايرن ميونخ لن يمارس حق خيار الشراء مع لاعب خط الوسط البرازيلي ، والذي انضم للفريق البافاري على سبيل الإعارة في الصيف الماضي.

فيليب كوتينيو وتياجو ألكانتارا

الدائرة المالية داخل بايرن ميونخ تقدر أن صفقة كوتينيو باهظة الثمن.

وتشرح الصحيفة الألمانية في معلوماتها أن لاعبو بايرن ميونخ راضون عن مساهمة كوتينيو ، لكن الإدارة المالية تقدر بأن الصفقة باهظة الثمن بالنسبة للأداء الذي يقدمه لاعب كرة القدم البرازيلي.

وتعاقد برشلونة مع كوتينيو من ليفربول الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2018 مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون كمتغيرات ، ليصبح أغلى توقيع في تاريخ النادي الكتلوني.

فيليب كوتينيو وروبرت ليفاندوفسكي

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