بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع سيميدو من برشلونة

سبورت 360 – ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن بايرن ميونخ يفكر جدياً بالتعاقد مع البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط سيميدو بالرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي في ظل اهتمام باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بالحصول على خدماته، لكن اللاعب قرر البقاء في النادي، كما لم ترغب الإدارة في بيعه أيضاً.

وما زال سيميدو لا يلعب بشكل منتظم مع برشلونة في ظل اقتناع المدرب إرنستو فالفيردي بوضع سيرجي روبيرتو في مركز الظهير الأيمن، وهو الأمر الذي جعل رحيله أمراً ممكناً خلال المرحلة المقبلة.

برشلونة يرفض بيع سيميدو إلى توتنهام

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة ليس لديه أي نية في بيع سيميدو بمنتصف الموسم رغم العرض الذي تقدم به توتنهام هوتسبير بتوصية من المدرب جوزيه مورينيو.

ولا يمانع برشلونة فكرة بيع سيميدو لجنى من خلاله بعض الأموال التي يمكن استثمارها في صفقة جديدة، لكنه يريد تأجيل ذلك حتى الصيف، وسيكون بايرن ميونخ الأكثر اهتماماً بالحصول على خدمات اللاعب حينها.

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