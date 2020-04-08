نخبة حضرموت

ببان تأييد لقرار محافظ حصرموت بمنع القات من السلطة المحلية واللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والوجهاء والأعيان والشخصيات الإجتماعية بمديرية دوعن ⋆

8 أبريل، 2020
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دوعن ( نخبة حضرموت ) خاص

أصدرت السلطة المحلية بمديرية دوعن واللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والوجهاء والأعيان والشخصيات الإجتماعية بالمديرية اليوم بيان تأييد لقرار محافظ حضرموت بشأن منع القات.

جاء فيه:

“الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد . .

بيان تأييد لقرار منع القات بمحافظة حضرموت
صادر عن الإدارة المحلية والمكتب التنفيذي واللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والوجهاء والأعيان والشخصيات الإجتماعية بمديرية دوعن 

نعلن تأييدنا الكامل والمطلق، ودعمنا بكل الوسائل المتاحة لقرار رجل حضرموت الأول وقائد التحرير والبناء والتنمية اللواء الركن / فرج سالمين البحسني – محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية الخاص بمنع القات بمحافظة حضرموت الذي لاقى استحساناً وتأييداً لدى كافة أبناء المحافظة. ونؤكد وقوفنا جميعاً إلى جانبه، ونعتبر هذا القرار خطوة في الإتجاه الصحيح لبناء الدولة الحديثة، وتسخير الطاقات والوقت والمال في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. 
وندعو الأخوة والأبناء العسكريين والأمنيين وكافة شرائح المجتمع والمنظمات المدنية بساحل و وادي حضرموت إلى التعاون لتنفيذ هذا القرار ؛ لما له من نتائج إيجابية ستنعكس على البناء والتنمية للمحافظة في المستقبل القريب بإذن الله. والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه في المخالفة.

صادر عن السلطة المحلية م/دوعن
 واللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والوجهاء والأعيان والشخصيات الإجتماعية  بمديرية دوعن
يوم  الأربعاء الموافق 8 أبريل 2020 م

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