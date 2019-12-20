بترومسيلة تهدي معمل حاسوب لمجمع أم سلمة للبنات بغيل باوزير

تسلّم مجمع أم سلمة التعليمي للبنات بمنطقة الصداع في مديرية غيل باوزير شرقي مدينة المكلا عاصمة حضرموت، أمس، معمل حاسوب إهداء من شركة بترومسيلة .

ويضم المعمل خمسة عشر حاسوبا مع تجهيزاتها ويُعد إدخال المعمل إضافة جديدة ستمكن الطالبات من الإلمام بمهارات الحاسب الآلي.

وأهدت شركة بترومسيلة في وقت سابق عددا من معامل الحاسوب لمدارس التعليم الثانوي بمديريات غيل بن يمين والشحر وتريم وسيؤن وساه .

ويأتي ذلك انطلافا من حرص شركة بترومسيلة على دعم العملية التعليمية وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها لتحسين جودة التعليم ومخرجاته .

جرت عملية التسليم بحضور المهندس هاني عوشان مدير ميناء التصدير بالضبة ومدير إدارة التربية والتعليم بمديرية غيل باوزير عبد العزيز عمشوش ومنسقا العلاقات بميناء التصدير سالم باثقيلي والكعش السعيدي.