المشهد العربي

بتعاون أممي ودولي.. مشروع لتأهيل صغار المزارعين وتحسين الإنتاج

6 ديسمبر، 2019
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عقد اليوم الخميس، في مقر وزارة الزراعة والري بالعاصمة عدن الاجتماع التنسيقي الدوري لمشروع إعادة تأهيل صغار المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي الذي يستهدف 90 ألف أسرة زراعية في 7 محافظات.

تنفذ المشروع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري وبالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي وإشراف مجموعة البنك الدولي.

استعرض الاجتماع الأعمال المنجزة للمشروع في محافظات لحج وأبين وشبوة وتعز، فيما يخص تنفيذ مشاريع تصفية قنوات الري وخزانات المياه وحماية الأراضي الزراعية والمدرجات، وكذا الأعمال الجاري تنفيذها حاليا في مكون البستنة والثروة الحيوانية والنحل.

ويتضمن المشروع عددا من المكونات الرئيسية تشمل مكون المياه والري وحماية الأراضي، ومكون محاصيل الحبوب، ومكون الثروة الحيوانية، ومكون النحل، ومكون الإرشاد والتدريب.

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أممي الإنتاج المزارعين بتعاون صغار لتأهيل مشروع وتحسين ودولي

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