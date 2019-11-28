بتمويل بترومسيلة .. تدشين العمل لتنفيذ مشروعين للصرف الصحي بمدينة ساه



دشنت قيادة السلطة المحلية بمديرية ساه صباح اليوم الخميس تنفيذ أعمال مشروعين لتمديد شبكة الصرف الصحي بمنطقتي مقاثي والبهاء واللول بمدينة ساه بتمويل شركة بترومسيلة .

ويستفيد من المشروعين ما يزيد على ألف ومائتي نسمة وتبلغ مسافة أعمال التمديدات ألف وثلاثمائة متر مع بناء أحواض للتفتيش وحفر البيارات .

ونوه المدير العام لمديرية ساه رئيس المجلس المحلي عبد الله يماني الجابري بتجاوب بترومسيلة مع مصفوفة مشاريع التنمية المحلية وتمويلها.

ولفت إلى أهمية تنفيذ هذين المشروع في حل مشكلة مياه المجاري وعلى اعتبار المشروعين نواة لمشروع مستقبلي لمختلف مناطق المديرية .

يذكر أن شركة بترومسيلة قد مولت العام الماضي ضمن مصفوفة مشاريع التنمية تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمنطقة صيصعوع .

حضر فعالية التدشين منسقا العلاقات بالقطاع 10 شركة بترومسيلة عبد العزيز بافضل وعبد العزيز بن حليمان ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي برك كرامة بن جوهر .