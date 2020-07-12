بتمويل كويتي .. وضع حجر الأساس لبناء مدينة سكنية للنازحين في اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، وضع حجر أساس مدينة سكنية للنازحين بتمويل كويتي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأضافت، أن محافظ الحديدة، الحسن طاهر، وضع السبت، حجر الأساس لمدينة الرحمة السكنية للنازحين في مدينة الخوخة جنوبي الحديدة، بدعم من جمعية “الرحمة” الكويتية (غير حكومية) وتنفيذ “مؤسسة تواصل للأعمال الإنسانية” (منظمة يمنية أهلية).

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن طاهر قوله؛ إن “المدينة ستخفف الأعباء عن 200 أسرة من قوام 10 آلاف أسرة اضطرتها الميليشيا الحوثية إلى النزوح من ديارها وقراها بسبب حربها الظالمة”.

من جانبه، أوضح مدير عام “مؤسسة تواصل للأعمال الإنسانية”، رائد إبراهيم، أن المدينة السكنية ستضم 200 وحدة سكنية، دون ذكر تكلفة بنائها.

وأشار إلى أن كل وحدة سكنية ستكون مكونة من غرفتين ومطبخ وحمام وصالة، فيما ستضم المدينة مرافق عامة، ومسجد، وحديقة عامة للأطفال، وخزانات مياه للشرب، حسب الوكالة.