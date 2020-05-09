بتمويل مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية .. تدشن مؤسسة الجود للتنمية توزيع 3000 سله غذائية



برعاية كريمة من اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية و بدعم وتمويل كريم وإشراف من مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية وبتنفيذ من مؤسسة الجود للتنمية تم ظهر أمس الخميس 14 رمضان 1441هـ بتاريخ 6 مايو 2020م تدشين مشروع حملة حياة 3 لتقديم معونة غذائية للأسر المتضررة – بحضرموت الساحل لعدد 3000 سله غذائية بمديرية بروم ميفع. وقد حضر التدشين الاستاذ ناصر علي الشعيبي مدير عام مديرية بروم ميفع وقد أعرب المدير العام عن شكره وتقديره للجهات الداعمة والمنفذة للمشروع والمتمثلة في مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية ومؤسسة الجود للتنمية داعياً منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية ورجال الأعمال إلى تنفيذ مثل هذه المشاريع في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال رئيس مؤسسة الجود للتنمية الأستاذ أنور بامزاحم أنه من المقرر أن يستفيد من المشروع حملة حياة3 بساحل حضرموت مديرية بروم ميفع ووادي المحمديين ومرضي الفشل الكلوي بالمكلا، وأكد على أهمية مثل هذه المشاريع الإنسانية والإغاثية في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وشكر مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية على تمويلها لهذا المشروع للموسم الثالث على التوالي .

وكما أشار المدير التنفيذي لمؤسسة الجود للتنمية الأستاذ عبدالله عمر العمودي إلى أن هذا المشروع جاء لدعم الأسر المتضررة من جائحة كورونا من ذوي الدخل المحدود كما أن هذا المشروع يعزز من نجاح الأستجابة لقرارات حظر التجوال من خلال توفير الأحتياجات الرئيسية للأسر الكادحة، مقدما شكره الجزيل لمؤسسة بازرعة على تمويلهم واشرافهم لهذا المشروع .

من جانبه عبر المستفيدون عن بالغ شكرهم وتقديرهم على هذه اللفتة الكريمة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها مطالبين باستمرار مثل هذه المشاريع والتي من شأنها تساهم في تخفيف معاناة الناس لا سيما في شهر رمضان المبارك .

حضر التدشين العديد من مدراء العموم والمشائخ والأعيان و بعض الشخصيات الاجتماعية بالمديرية.

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