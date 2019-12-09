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بتمويل مركز الملك سلمان.. افتتاح مدرستين بالحوطة والمسيمير

9 ديسمبر، 2019
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بتمويل مركز الملك سلمان.. افتتاح مدرستين بالحوطة والمسيمير

افتتح محافظ محافظة لحج اللواء احمد عبدالله تركي ومعه منسق المركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية عبدالله الطيار صباح اليوم مدرسة الثورة للتعليم الأساسي بمدينة الحَوطَة عاصمة محافظة لحج.
وثمن محافظ لحج اللواء أحمد عبدالله تركي ” جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الداعمة للقطاع التعليمي وجميع القطاعات في المحافظة.
وفي سياق متصل افتتح مدير مكتب التربية بمحافظة لحج محمد الزعوري مدرسة القادسية بعد اعادة بنائها بتمويل مركز الملك سلمان.
حضر التدشين مدير مديرية المسيمير حاميم المسهري ومدير مكتب التربية بالمديرية عبدالغفور العمادي.
وكان مركز الملك سلمان قد مول اعادة بناء مدرسة الثورة  بمديرية الحوطة ومدرسة القادسية  بمديرية المسيمير  ومدرستين في مديرية تبن تم افتتاحهما في الشهر الماضي عبر الشريك المنفذ منظمة الهجرة الدولية.

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افتتاح الملك بالحوطة بتمويل سلمان مدرستين مركز والمسيمير

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