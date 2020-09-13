بتمويل مركز الملك سلمان.. تدشين البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بعدن

عدن (المندب نيوز ) نبيل الجنيد _ تصوير :زكي اليوسفي

دشن وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي ومعه مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن نهى محمود ، اليوم حملات الرش الضبابي والتحري الحشري والتوعية الذي ينفذه البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والممول من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية .

وخلال عملية التدشين أوضح وكيل وزارة الصحة ” ان تنفيذ الحملات الوقائية والتوعوية ستسهم في التخفيف من انتشار الامراض ومواجهة الحميات والملاريا بعموم محافظات الجمهورية وبمقدمتها العاصمة عدن ، مثمنا جهود ودعم مركز الملك سلمان المتواصل لمختلف القطاعات وأهمها القطاع الصحي وعبر منظمة الصحة العالمية ، مؤكدا استعداد قيادة وزارة الصحة بتذليل كافة الصعوبات للوصول الى الاهداف الرمية للتخلص من كافة الامراض واستعادة نشاط القطاع الصحي وتقديم الخدمات للمواطنين .

وقال منسق مركز الملك سلمان عبدالله الطيار ” ان حملة التدشين تأتي استمرار لجهود مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بدعم القطاع الصحي بمختلف المحافطات اليمنية وعبر منظمة الصحة العالمية لما من شأنه مواجهة الحميات وحماية المواطنين من الامراض المعدية .

فيما أشار مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ” ياسر عبدالله باهشم ” ان تدشن الحملة بالعاصمة عدن تأتي ضمن المشروع الذي يموله مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية لمدة 18 شهرا بمختلف المحافظات اليمنية وعبر منظمة الصحة العالمية ، مشيرا الى ان الحملة ستستمر 6 أيام وبمشاركة 12عامل ، ومشاركة سيارتين متجولة لمدة خمسة أيام لايصال الرسالة التوعوية للمواطنين بكافة مديريات عدن ، ويصاحب اعمال الرش والتوعية تحري حشري لمعرفة مصادر الانتشار للبعوض ولقياس كيفية التدخلات في عملية المكافحة .

حضر التدشين مدير مكتب وزير الصحة الدكتور عبدالناصر النمر .