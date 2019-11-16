عدن تايم

بتمويل مركز سلمان.. رحلة ترفيهية للأماكن السياحية والتاريخية لأطفال مجندين بمأرب

عدن تايم عدن تايم منذ 5 دقائق
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نظمت مؤسسة وثاق للتوجه المدني اليوم الخميس رحلة ترفيهية للأماكن التاريخية والسياحية في محافظة مأرب ل 25 طفلا مجندا ومتأثرا بالنزاع المسلح في اليمن ممن يخضعون لتأهيل نفسي واجتماعي وتعليمي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتعرف الأطفال على عدد من المواقع التاريخية والسياحية كعرش بلقيس ومعبد أوام وسد مأرب والمواقع السياحية التي تزخر بها محافظة مأرب.

وبحسب المختصين أن الرحلة للأماكن التاريخية مهمة كونها علمية وتغرس قيم حب الوطن في قلوبهم إضافة إلى أنها تعمل على مساعدتهم من التخلص من آثار الحرب, بالتفريغ النفسي من خلال الترفيه واللعب الذي يتخلل الرحلة.

وأشاروا إلى أنهم حرصوا على أن يكون برنامج الرحلة ممتعا ومليئا بالفقرات الرياضية والمسابقات لتعزيز الثقة في أنفس الأطفال وهو ما يساعدهم في عملية الدمج المجتمعي وعودتهم إلى حياة الطفولة.

وتنفذ المؤسسة الدورة الرابعة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندون والمتأثرون بالنزاع المسلح في اليمن, الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, والذي عمل على إعادة تأهيل 401 طفل في مراحله السابقة.

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عدن تايم

عدن تايم

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