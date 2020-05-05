بتمويل من الصندوق اليمني الإنساني.. مؤسسة شباب أبين تدشن حملة نظافة شاملة لإزالة القمامات والرش الضبابي

برعاية محافظ محافظة أبين اللواء ركن/ أبوبكر حسين سالم .. دشَّنت مؤسسة شباب أبين ( AYF ) صباح أمس الإثنين بمدينة جعار عاصمة مديرية خنفر بمحافظة أبين حملة النظافة الشاملة لمدن ومراكز المديرية والممول من الصندوق اليمني الإنساني ( YHF ) ..

وتهدف الحملة لنظافة الشوارع والأحياء من القمامة وإزالة النفايات والمخلفات الصلبة والتخلص منها لمكافحة الأوبئة والجراثيم الناقلة للأمراض والرش الضبابي في مديريتي زنجبار وخنفر ..

وفي تصريح خاص لمدير عام مديرية خنفر بمحافظة أبين الشيخ/ ناصر المنصري أشاد فيها بتفاعل المسؤولين في الصندوق اليمني الإنساني ومن خلال مؤسسة شباب أبين على تنفيذ حملة النظافة الشاملة والواسعة النطاق لإزالة القمامات والأوساخ والنفايات الصلبة المتراكمة والتي تسبب كثيراً من الأخطار على صحة المواطن فهذا المشروع يمثل خطوةً إيجابية في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تعيشها البلاد وتفشي الأوبئة فيها ..

من جانبه أشار مشرف الحملة أ/ خالد سنان أن حملة النظافة الواسعة التي ندشن عملنا فيها اليوم بمديرية خنفر تأتي في إطار مشروع التدخلات لقطاعات المياه والصرف الصحي والممول من الصندوق اليمني الإنساني والمنفذ من قبل مؤسسة شباب أبين والذي يستهدف المجتمعات الأكثر ضعفاً في مديريتي زنجبار وخنفر ..

موضحاً أن الحملة تشمل كافة حواري وأحياء مدينة جعار ونواحيها وكذلك أعمال الرش الضبابي للشوارع ورش المنازل ..

مشيداً بجهود المحافظ والمسؤولين في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وصندوق النظافة ومدراء مديريتي زنجبار وخنفر ..

شاكراً قائد قوات التدخل السريع بأبين العميد/ عبدالرحمن الشنيني في تسهيل وإنجاح عمل الفرق ..

داعياً المواطنين الإلتزام بالحفاظ على النظافة إنطلاقاً من المنزل ومروراً بالشارع والإهتمام برمي القمامة في مكانها المناسب ..

مطالباً أن تتظافر الجهود في هذا الجانب ..

الجدير بالذكر أن مؤسسة شباب أبين قدَّمت جملةً من وسائل النظافة إلى صندوق النظافة بخنفر شملت عربات صغيرة ومنظفات متنوعة ..

حضر التدشين مدير الصحة في خنفر د/ صلاح بالليل والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب أبين أ/ أحمد الحيدري وعدد من الشخصيات الإجتماعية في خنفر ..

*من نظير كندح

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