تحديث نت

بتوجهيات مباشرة من مدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال علي شائع …. شرطة المعلا تشرف على تطبيق حظر التجوال بالمديرية

30 مارس، 2020
0

نفذت شرطة مديرية المعلا مساء اليوم الأحد حملة أمنية للإشراف على تطبيق حظر التجوال وإغلاق كافة المحلات التجارية وفض التجمعات من أحياء وشوارع المديرية.

وتأتي هذه الحملة تنفيذا لقرار الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي وبتوجيهات مباشرة من قبل مدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال علي شائع وتحت إشراف قائد شرطة المعلا العقيد محمد العلواني ونائبه ناصر حمود.

وأكدت قيادة شرطة المعلا بأن هذه الحملة الأمنية تأتي لتطبيق قرار حظر التجوال الذي أصدره الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي وشمل العاصمة عدن ويبدأ من الساعة العاشرة مساءا وحتى السادسة صباحا وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية من وباء فايروس كورونا.

وكانت السلطة المحلية بمديرية المعلا برئاسة الأستاذ فهد المشبق قد أتخذت الاسبوع المنصرم عددا من القرارات تشمل إغلاق المطاعم والكافيهات والإكتفاء بالبيع السفري مع الالتزام بأخذ التدابير الوقائية والتي تندرج في إطار الإجراءات الإحترازية من وباء فايروس كورونا.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أمن التجوال العاصمة اللواء المعلا بالمديرية بتوجهيات تشرف تطبيق حظر شائع شرطة شلال عدن على علي مباشرة مدير من

إقرا أيضا

Photo of قائد حزام أبين يستقبل وفد من المجلس الانتقالي في مكتبه لمناقشة الاوضاع الامنية

قائد حزام أبين يستقبل وفد من المجلس الانتقالي في مكتبه لمناقشة الاوضاع الامنية

30 مارس، 2020
Photo of شبوة : هجوم متنوع لقوات المقاومة الجنوبية استهدف مواقع مليشيات الاصلاح في المحافظة

شبوة : هجوم متنوع لقوات المقاومة الجنوبية استهدف مواقع مليشيات الاصلاح في المحافظة

29 مارس، 2020
Photo of السقطري يبحث مع مدير صندوق النظافة سُبل تنسيق الجهود لإطلاق حملة نظافة واسعة بالعاصمة عدن

السقطري يبحث مع مدير صندوق النظافة سُبل تنسيق الجهود لإطلاق حملة نظافة واسعة بالعاصمة عدن

29 مارس، 2020
Photo of صورة تكشف عزم الدعم والاسناد على مكافحة كورونا

صورة تكشف عزم الدعم والاسناد على مكافحة كورونا

29 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق