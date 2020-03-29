بتوجهيات مباشرة من مدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال علي شائع …. شرطة المعلا تشرف على تطبيق حظر التجوال بالمديرية

نفذت شرطة مديرية المعلا مساء اليوم الأحد حملة أمنية للإشراف على تطبيق حظر التجوال وإغلاق كافة المحلات التجارية وفض التجمعات من أحياء وشوارع المديرية.

وتأتي هذه الحملة تنفيذا لقرار الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي وبتوجيهات مباشرة من قبل مدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال علي شائع وتحت إشراف قائد شرطة المعلا العقيد محمد العلواني ونائبه ناصر حمود.

وأكدت قيادة شرطة المعلا بأن هذه الحملة الأمنية تأتي لتطبيق قرار حظر التجوال الذي أصدره الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي وشمل العاصمة عدن ويبدأ من الساعة العاشرة مساءا وحتى السادسة صباحا وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية من وباء فايروس كورونا.

وكانت السلطة المحلية بمديرية المعلا برئاسة الأستاذ فهد المشبق قد أتخذت الاسبوع المنصرم عددا من القرارات تشمل إغلاق المطاعم والكافيهات والإكتفاء بالبيع السفري مع الالتزام بأخذ التدابير الوقائية والتي تندرج في إطار الإجراءات الإحترازية من وباء فايروس كورونا.