بتوجية من الأمارات من هي الشخصية التي عادت الى الرياض بديل لعيدروس الزبيدي..تفاصيل





كشفت مصادر دبلوماسية، أمس ، عن تصعيد إماراتي جديد، لإجهاض اتفاق الرياض، في الوقت الذي تحاول السعودية إنقاذ الاتفاق المتعثر.







وقالت المصادر إن الإمارات رفضت السماح بعودة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، على رأس وفد المجلس إلى العاصمة السعودية الرياض. وأوضحت بأن الرياض استدعت “الزبيدي” بعد ساعات من وصوله أبو ظبي ، بشأن تنفيذ البنود الأولى من الاتفاق ، إلا أن أبو ظبي منعته من المغادرة إلى السعودية.







وذكرت المصادر أن وفد الانتقالي عاد إلى الرياض، برئاسة عبد الرحمن شيخ، أبرز قادة الفصائل المنتمية إلى يافع، بدلا من عيدروس الزبيدي. واعتبرت المصادر الهدف من الخطوة الإماراتية إجبار السعودية على تمكين يافع، التي أعلن قادتها خوض الحرب على حكومة هادي في أغسطس الماضي، والتي تحاول السعودية إقصاءهم من المشهد، بحُجة أنهم زعماء حرب.







مشيرة إلى أن عودة وفد الانتقالي برئاسة جديدة قد تعيد المفاوضات إلى المربع الأول، في ظل تعثر تنفيذ الخطوة الأولى من إتفاق الرياض ، والتي تقضي بعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أسبوع من التوقيع على الإتفاق.