بتوجيهات العميد الوالي .. لجنة من الدعم والإسناد تطلع على حجم استعدادات المشافي الخاصة بعدن

قامت ظهر اليوم لجنة من دوائر قوات الدعم والإسناد بزيارة عددا من المشافي الخاصة بالعاصمة عدن والاطلاع على خدماتها التي تقدمها للمواطنين بناءً على توجيهات من القائد العام العميد محسن الوالي.

وخلال الزيارة التي شملت مشافي ( النقيب, والوالي, والريادة , والالماني) التقت لجنة الدعم والإسناد بإدارات المشافي المذكورة , واستمعت منهم لحجم التجهيزات الطبية التي اعدت لمواجهة الأوبئة التي انتشرت مؤخرا في عدن بما في ذلك جائحة كورونا .

كما اطلعت اللجنة على اقسام الطوارئ في المستشفيات والعمل الذي تؤديه الطواقم الطبية في استقبال الحالات المرضية, مشددين على ضرورة رفع الجاهزية الطبية لمواجهة أي طارئ واستمرارية بقاء اقسام الطوارئ على مدى الساعة.

وأكدت اللجنة حرص الدعم والإسناد على توفير الحماية اللازمة للمشافي وطواقمها الطبية سيما وانهم خط الدفاع الأول لمواجهة الأوبئة وجائحة كورونا.

ودعت اللجنة كافة الكوادر الطبية الذين لايزالون متخوفين في منازلهم, الالتحاق بزملائهم في الميدان لمواجهة جائحة كورونا, انطلاقا من واجبهم الديني والإنساني والوطني, على ان يتم توفير كافة مستلزمات حمايتهم واهاليهم من انتشار الأوبئة.

يذكر ان قيادة الدعم والإسناد قد شكلت لجنة تكونت من دائرات ( الشؤون القانونية, والعلاقات العامة, والتوجيه المعنوي , والرقابة) للنزول الى المشافي والتأكد من فتح ابوابها امام الجميع في ظل انتشار الأوبئة وكورونا.

Advertisement