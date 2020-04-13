بتوجيهات المحافظ …. 150 ألف دولار للعالقين من أبناء حضرموت في الخارج

أكد رئيس لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء فيروس كورونا الشيخ صالح الشرفي مستشار محافظ حضرموت، أنه استجابة لتوجيهات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قام بتسليم رئيس لجنة مساعدة العالقين في الخارج الدكتور /خالد بلخشر مستشار محافظ حضرموت لشؤون المنظمات الدولية والإغاثة، مبلغ “150” الف دولار لمساعدة أبناء حضرموت العالقين في جمهورية مصر العربية.

وأوضح رئيس اللجنة أن السلطة المحلية ولجنة جمع التبرعات توليان اهتماماً كبيراً بأبناء حضرموت العالقين في الدول العربية والأجنبية الذين تقطعت بهم السبل اثنا، تلقي علاجتهم في تلك الدول.

وقال إنه في هذا السياق ستتسلم لجنة العالقين المكلفة من محافظ حضرموت مبلغ “150” الف دولار مساعدة للعالقين لتوفير الاولويات لهم من الاحتياجات الأساسية التي تخفف من معاناتهم.

من جانبه شكر رئيس لجنة العالقين الدكتور خالد بلخشر ، جهود لجنة جمع التبرعات واهتمامهم الكبير بالعالقين وتقديم لهم المساعدة في ظل حاجتهم الماسة وأزمتهم الحالية جراء انقطاعهم من العودة إلى أرض الوطن بعد تفشي وباء فيروس كورونا في الدول المتواجدين فيها وإغلاق جميع المنافذ أمامهم.