بتوجيهات من الرئيس الزبيدي ..انتقالي المكلا ينظم مهرجان حضرموت الرياضي الاول



4 مايو / خاص



عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بمديرية المكلا حضرموت اليوم اجتماعها الدوري لشهر نوفمبر برئاسة مهدي سعيد المحمدي رئيس القيادة المحلية بمقر المجلس.

و تناول الاجتماع عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، وسلط الضوء على النشاط المقدم من قبل إدارة الشباب و الطلاب و الإدارة الإعلامية بمناسبة احتفالات شعبنا بالذكرى الـ52 للإستقلال الوطني المجيد، من خلال تنظيم فعاليات “مهرجان حضرموت الرياضي الاول تحت شعار “حضرموت روح الجنوب” يضم 8 لعبات مختلفة بالتنسيق مع مكتب وزارة الشباب و الرياضة بساحل حضرموت، و المزمع تدشينه في الثلاثين من نوفمبر الجاري، للتعبير عن فخر و اعتزاز شعبنا بهذا اليوم العظيم في تاريخه، و لما من شأنه تنشيط الحركة الرياضية للشباب بالمديرية و إفراغ طاقاتهم في ما يفيدهم، و ابعادهم عن الآفات والعادات الخبيثة المتربصة بهم.

واستمعت الهيئة لتقرير مستوى الإنجاز المقدم من قبل اللجنة للمشرفة على تدشين “لجان المراكز المحلية” بأحياء المديرية، الذي وصل عدد التي تم تدشينه “17” مركز، يتبعها في قادم الأيام إشهار عدد جديد من المراكز التي تم استكمال كشوفات اللجان القيادية لها.

بالإضافة إلى مناقشة و إقرار تصور انشاء “قطاع عام للمرأة” بمديرية المكلا يستوعب خلاله كل الأخوات المناضلات بالحراك السلمي، وكل من لها دور في الحركة الثورية لشعب الجنوب، و مشاركتها القرار والأخد بارأها وتفعيل انشطتها المختلفة.

وأختتم الاجتماع بإتخاد عدة قرارات تساعد في تعزيز العمل المؤسسي بقيادة المديرية ..

الجدير بالذكر ان المجلس الانتقالي الجنوبي كان قد اقام مهرجان عدن الرياضي الاول احتفاء بعيد اكتوبر ويقيم في نوفمبر مهرجان حضرموت الرياضي الاول في اطار,سعي المجلس لدعم الشباب والرياضيين في الجنوب .