عدن الغد

بتوجيهات من المحافظ .. حملات مكثفة لشفط مياه الامطار واعمال الرش الضبابي بعدن

28 مارس، 2020
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بتوجيهات من المحافظ .. حملات مكثفة لشفط مياه الامطار واعمال الرش الضبابي بعدن

تنفيذا لتوجيهات محافظ محافظة عدن تواصلت اعمال شفط مياه سيول الامطار في مديرية صيرة وفي حي السفارات بمديرية خور مكسر والتي ينفذها صندوق النظافة والتحسين وباشراف مباشر ومتابعة مستمرة من قبل المهندس / قائد راشد مدي عام الصندوق ولليوم الرابع على التوالي ..
اذ شهدت الايام الماضية نشاط مكثف لاعمال شفط مياه سيول الامطار الغزيرة التى من بها المولى الكريم على مديريات العاصمة عدن .الاربعاء الماضي .وترافق ذلك مع حملة الرش الضبابي التي نفذها مكتب الاشغال العامة تنفيذا لتوجيهات المحافظ احمد سالم ربيع وباشىراف المهندس وليد الصراري مديرعام مكتب الاشغال العامة والطرق وعبر فريق صحة البيئة بمكتب الاشغال العامة 
وشملت مديريتي صيرة وخور مكسر ومواقع تجمع البعوض في اطار حرص قيادة المحافظة على تنفيذ حملات الرش الضبابي لمكافة نواقل الحميات التي تتكاثر في اماكن تجمع مياه الامطار والمياه العذبة .

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