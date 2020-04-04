بتوجيهات من حزب الإخوان.. إيقاف مرتب مديرة الحسابات في مؤسسة 14 اكتوبر



وجه نائب وزير الإعلام اليمني، والقائم بأعمال مجلس إدارة مؤسسة 14أكتوبر، اللذان يحملان منصبين شكليين، بإيقاف مرتب مديرة الحسابات في المؤسسة وذلك ابتداء من شهر مارس، لاعتبارات سياسية.

وبحسب الوثيقة فقد وجه كلا من محفوظ شرف القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، وحسين باسليم، نائب وزير الإعلام، بإيقاف مرتب مديرة الحسابات في المؤسسة فاطمة محمد أحمد، إبتداءا من شهر مارس، حتى إشعار آخر.

وبررت التوجيهات المرسلة إلى وزير المالية، قرار الإيقاف بالتجاوزات المالية، إلى أن مصادر ارجعتها لأسباب سياسية، حيث أن مديرة الحسابات رفضت توقف الصحيفة واستمرت للعمل في عهد المجلس الانتقالي.

وكانت وزارة المالية في قوت سابق أحالت صرف مرتبات موظفي 14 اكتوبر إلى الكريمي، بناءا على مذكرة رفعها باسليم ولم تصرف مرتبات مارس حتى اللحظة.

