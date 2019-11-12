صحيفة الأيام

بحاح: اتفاق الرياض خطوة أولى للتفاوض مع الحوثيين

صحيفة الأيام صحيفة الأيام منذ 5 دقائق
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«الأيام» غرقة الأخبار

أشاد رئيس مجلس الوزراء السابق م. خالد محفوظ بحاح، بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وتوجت بتوقيع “اتفاق الرياض” بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية، موضحا أن الخطوة الأهم بعد توقيع هذا الاتفاق تتمثل في الحرص والجدية لتنفيذ نتائجه وبنوده على أرض الواقع.

وفي تصريح نشره موقع “ارم نيوز” قال بحاح: “إن توقيع اتفاق الرياض يعتبر حدثا داخليا تم التوصل إليه في إطار الشرعية وليس مع طرف جماعة الحوثيين”، موضحا أن الاتفاق هو خطوة أولية لتماسك الشرعية، ومن ثم الانتقال إلى الاتفاق الرئيسي مع جماعة الحوثي، لافتا إلى أن الوضع لايزال في بدايته وفي إطار التقييم، مؤكدا أن أي خطوات نحو السلام مرحب بها.​

صحيفة الأيام

صحيفة الأيام

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