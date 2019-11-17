المشهد اليمني

”بحاح” مجدداً حاملاً الملف اليمني إلى الإمارات .. تفاصيل

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 7 دقائق
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المشهد اليمني

أكد نائب الرئيس السابق خالد بحاح، حضور الملف اليمني على أجندة منتدى صير بني ياس بالإمارات.

وقال بحاح، في تغريدة على تويتر، رصدها “المشهد اليمني”: “ثلاثة أيام حافلة للمرة الثانية على التوالي في حضور منتدى صير بني ياس، نقاشات مستفيضة ورؤئ متجددة لتحديات العالم ومنطقتنا العربية”.

وأضاف بحاح، أن “اليمن لم يغب عن الأجندة وقراءة متعمقة لواقع الحرب والسلام”.

وجدد بحاح، في ختام تغريدته، “الشكر لوزارة الخارجية الإماراتية، على الدعوة والحرص على حضور الملف اليمني في هكذا فعاليات”.

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