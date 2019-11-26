بحث آفاق العملية السياسية الشاملة في لقاء قيادات من المجلس الانتقالي بنائب المبعوث الأممي



عدن تايم – خاص :

التقى الدكتور ناصر الخبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس، ومعه الأستاذ علي عبدالله الكثيري، والمهندس عدنان الكاف، عضوا هيئة رئاسة المجلس، عضوا وحدة شؤون المفاوضات، مساء الأثنين، بمقر إقامتهم بالعاصمة السعودية الرياض، السيد معين شريم، نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وناقش اللقاء آفاق العملية السياسية الشاملة التي وفرها نجاح توقيع اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية اليمنية، حيث عبر الدكتور الخبجي عن التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ كافة بنود الاتفاق ، مثمنًا الجهد الكبير والمتميز الذي قام به الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى هذا الاتفاق.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تكثيف التواصل بين مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأسابيع القادمة.

حضر اللقاء، سكرتير وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الأخ أنيس الشرفي.