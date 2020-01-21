بحث حول مدينة فاس ومعالمها التاريخية – معلومات عامة

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نقدم لكم اليوم مقالا حول مدينة فاس ومعالمها التاريخية ، وهي إحدى المدن العريقة في المغرب، حيث تجتذب المدينة السياح وذلك بسبب وجود العديد من الأماكن الأثرية بها والتي تحكي العصور المختلفة التي مرت على المدينة وتدون تاريخها بشكل مرئي. ونحن في هذا المقال من موسوعة سنتعرف على مدينة فاس، ومتى تم تأسيس هذه المدينة، بالإضافة إلى أهم المعالم التاريخية الموجودة بها فتابعونا

مدينة فاس ومعالمها التاريخية

تاريخ مدينة فاس

تقع مدينة فاس شمالي المغرب، وتعتبر ثاني أكبر المدن المغربية.

تبعد مدينة فاس عن العاصمة المغربية الرباط بمسافة 198 كيلو متر.

تنقسم مدينة فاس إلى ثلاثة أقسام: المدينة القديمة، التي تعرف باسم “فاس بالي”، وفاس الجديد، والمدينة الجديدة.

قام إدريس بن عبد الله بتأسيسها عام 172 هجرية

وتعود تسميتها بهذا الاسم إلى مؤسسها الذي جاء إلى المغرب هاربًا من الاضطهاد العباسي، وحينما وطئت قدماه أرضها قام بضرب فأسه على ضفة النهر الموجود بالمدينة فسميت بهذا الاسم.

كانت مدينة فاس هي عاصمة المغرب خلال فترة الاستعمار الفرنسي التي زادت عن النصف قرن، ثم بعد ذلك تم نقل العاصمة إلى مدينة الرباط.

أهم المعالم التاريخية الموجودة بمدينة فاس

هناك العديد من المعالم التاريخية التي تضمها مدينة فاس المغربية ومن أهمها:

منطقة الأسواق التجارية والمدابغ بفاس القديمة

وهي إحدى الحرف التقليدية القديمة التي ما زالت منتشرة بالمدينة حتى الآن، ويمكنك الاستمتاع بمشاهدتها والتسوق من الحرف التقليدية التي تشتهر بها كصناعة النعال الملونة، والصناعات المعدنية والمصابيح الملونة وغيرها.

جامع القرويين

يعتبر جامع القرويين من أشهر المساجد الموجودة بمدينة فاس، وقد تم بناؤه عام 857 ميلادية، والتي كانت السبب في بناء المسجد هي فاطمة الفهرية التي ظلت صائمة حتى الانتهاء من بناء المسجد. وتمت تسميته بهذا الاسم نسبة إلى مدينة القيروان. وعلى مر العصور تم إدخال تعديلات وتوسعات مختلفة على المسجد.

المدرسة البوعنانية

تعتبر هذه المدرسة أشهر المدارس الموجودة بالمغرب وتتميز بنقوشها المتميزة والزخارف والفسيفساء، أمام باب المدرسة توجد ساعة تعرف بالساعة المائية، وهذه الساعة قد أجريت حولها العديد من الأبحاث والدراسات على مدى عقود طويلة لمعرفة كيفية عملها، ولكن لم يتم التوصل لشيء حاسم بخصوص هذا الأمر، ولا زالت الساعة متوقفة حتى الآن بسبب عدم القدرة على إعادة تشغيلها مرة أخرى.

سوق العطارين

إذا كنت من محبي الأعشاب وروائحها الزكية وألوانها المختلفة فينبغي عليك أن تقوم بزيارة سوق العطارين عند زيارتك لمدينة فاس، وهو يقع بالقرب من جامع القرويين، ويعتبر واحد من الأسواق القديمة بالمدينة وتنبعث منه الرواح الطيبة للأعشاب المختلفة.

متحف دار البطحاء

هو عبارة عن دار ضيافة ملكية تم إنشاءها لاستقبال ملك المغرب، تم إنشاؤه على يد السلطان الحسن الأولى الملك السابع عشر للمغرب، وأتم بناؤه ابنه عبد العزيز. في عام 1915 ميلادية تم تحويله إلى متحف للفنون والتقاليد المغربية.

يحتوي المتحف على ما يقارب ستة آلاف قطعة فنية مختلفة ما بين القطع النحاسية والخشبية والمصنوعة من الجبس، بالإضافة إلى قطع فنية من الرخام والمسكوكات المغربية، واللباس التقليدي المغربي وغيرها من التحف التي تعبر عن الثقافة الفريدة المغربية.

باب أبي الجنود

وهو يعرف أيضًا باسم باب بو جلود، ويعتبر واحد من المعالم التاريخية المهمة لمدينة فاس، حيث كان الباب القديم للمدينة، تم بناؤه عام 1913 خلال فترة الاستعمار الفرنسي، وهو مدخل للمعالم التاريخية بالمدينة حيث تتواجد بالمنطقة المسماة بمنطقة باب أبي الجنود الكثير من الأسواق الشعبية التي تتواجد بها العديد من الصناعات اليدوية المختلفة، كما بها أسواق للتوابل والأسماك والخضروات وغيرها، ويعتبر واحد من أهم الأسواق الشعبية بالمدينة.

وبهذا نكون قد تعرفنا معكم على أبرز المعالم التاريخية التي تتواجد بمدينة فاس المغربية، والتي تحمل طابعًا إسلاميًا فريدًا توارثته الأجيال مستوحى من الطراز الأندلسي الفريد.

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