المندب نيوز
بحث سبل التعاون لتنفيذ مشاريع بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسة ” انهض ” للتمكين
أبين(المندب نيوز) خاص
بحث محافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين مع مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية سبل وامكانية المساهمة والتعاون بتمويل وتنفيذ المشاريع التي تعدها مؤسسة انهض للتمكين .
من جانبه أبدى مدير الصندوق الاجتماعي الاستعداد التام للتعاون والجلوس مع رئيسة انهض للتمكين هدى اليافعي والنظر في المشاريع التي ستقدمها والبحث عن تمويل لها .
وبدورها، أكدت هدى اليافعي وقوف مؤسسة انهض للتمكين إلى جانب السلطة المحلية بالمحافظة لاعداد مشاريع تنموية تخدم الصالح العام ، بالاضافة إلى محاولة المؤسسة لتحفيز المجتمع المحلي للمشاركة في التنمية الذاتية .
من _ محمد ناصر مبارك