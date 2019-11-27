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بحث عن جري سريع ، التي تُعد رياضة جميلة يمارسها الكثير من الفنانين والمشاهير حالياً، لما لها من فوائد عديدة على الجسد وتشكيلة ليُصبح في هيئة جميلة ويضفي جمالا وجاذبية على الشخص الذي يقوم بممارس هذه الرياضة، وتتعدد فوائدها الصحية على القلب والشرايين والجهاز المناعي والنشاط الفكري وتقوية العضلات، فما هي رياضة الجري السريع وما مسابقاتها و كيف يمكن أن نمارسها، وما تأثيرها على الجسم، تقدم لكم موسوعة كل تلك المعلومات من خلال هذا المقال، تابعونا.

بحث عن جري سريع وتعريفه

هي رياضة فردية يقوم بها العداء والتي تعتمد على جسد رياضي و ممشوق، وتتطلب السباقات التي تُجرى في هذا السياق جري مسافة تتراوح ما بين 100إلى 200 متراً، وعلى كل متسابق أن يجري في مسار خاص به، ومع تعدد هذه المسابقات قاموا باستخدام جهاز مثبت للقدمين في الأرض و يسمى كتلة البداية بحيث يتساوى الجميع في البداية ولا يتحرك أي متسابق قبل الآخر، وهو نوع من أنواع ألعاب القوى، ويعرف أيضاً بأنه العدو لمسافات محددة تتراوح بين 100،110،400بسرعة كبيرة، ويبدأ العداء الجري 40 ميلا بسرعة عالية ثم ببطء بعد ذلك تدريجياُ.

ماهي قوانين الجري السريع

لا يمكن لأي لعبه أن تنجح ويمارسها العديد من العداءين إلا إذا كانت تعتمد على القوانين، فهناك العديد من القوانين التي تحكم رياضة الجري السريع والتي منها:

الأحماء من ضروريات و أساسيات ممارسة هذه اللعبة، والذي يتمثل في تحريك القدمين واليدين لمدة 5 دقائق.

تثبيت القدمين على كتلة البداية.

الحفاظ على مستوى الجسد مستقيم.

تأتي الرأس أمام الجسم مباشرة لكي تكون في محاذاة الكتفين.

توجد سباقات الحواجز أو السباق الخالي منه والي يسمى المنبسط في هذا النوع من الجري.

التدرج في إظهار السرعة، فيبدأ العداء الجري بسرعة بطيئة ثم يزداد سرعة حتى اجتيازه من 40 إلى 60 متراً ثم يبدأ في تقليل سرعته مرة آخري.

اختيار ألأحدية المناسبة للجري التي تتيح الجري بسهولة دون أن تسبب الألم للقدمين” فراحة الجسم تبدأ من القدمين”.

لا تتعرض للشمس لأنك قد تُصاب بضربة شمس، لذلك يُفضل أن تجري في وقت الشروق أو الغروب.

اجري فوق أرض مستوية لان المتعرجة قد تعرضك لكسر في العظام إذا تعثرت.

المشي مدة 10 دقائق ثم التدرج في السرعة .

التنفس من الانف لا من الفم.

تبريد الجسم قبل التوقف؛ وهو الذي يعتد على التدرج في إيقاف الجري و لكي يتمكن الجسم من خفض درجة الحرارة التي ارتفعت في جسده.

شرب السوائل بعد أو قبل التمرين، وليس أثناء التمرين.

طريقة الجري السريع

يعتمد الجري السريع على طريقة معينة في الجري بحيث تكون كل أجزاء الجسد متأهبه تماماً لكي تؤدي مثل هذا النشاط والمجهود العالي ويعتمد على :

الجري على القدمين بحيث تبدأ بالضغط على مشط القدم فالبطن ، حتى لا تسبب أجاداً للقدمين.

لا تجعل قدميك تلمس الأرض بشكل كامل .

اشعر وكأنك تطير من فوق الأرض ولا تجري فوقها.

حافظ على ثبات يديك بجانب جسدك متجهه إلى الأمام.

فوائد الجري السريع

توجد فوائد عديدة لا تُعد ولا تُحصى للجري السريع، للجسد فهي تعمل على تحسين أداء الجسم وهناك أيضاً فوائد آخرى فالجسم السليم في الجسم السليم وهي :

يساعد في تنشيط الدورة الدموية.

يحافظ على صحة القلب وسلامته.

تحد من التهاب المفاصل والركب.

تقلل ظهور أمراض وأعراض الشيخوخة.

تقوي عضلات الرئتين، وتتيح مجال أوسع للسماح بدخول الأوكسجين .

يفرز هرمون الاسترخاء في الجسم الايندروفين .

يقلل من التوتر النفسي.

يُحسن من أداء المخ .

يوسع الشرايين.

زيادة العظام عند الأطفال.

يعمل على حرق السعرات الحرارية في الجسم.

تقليل الآلام التي تسبق الحيض.

يعطي البشرة نضارة وحيوية.

يسبب نقص في ضغط الدم.

يحافظ على الوزن المثالي للعداء.

يساعد في خسارة الوزن .

زيادة نسبة الكوليسترول.

يحرق الدهون التي توجد في منطقة الأرداف.

يساعد مرضى السكر في تعديل نسبة السكر في الجسد.

يرفع نسبة الذكاء.

أشهر العداءين

مايكل جونسون و دونوفان بايلي و مومريس جرين، و فلونس جريفيث جونيور، وكارل لويس، و جاستن جاتلن، وتايسون جاي، وجيسي أونز، أما عن أوسن بولت فهو أشهر رجل في تاريخ سباقات العدو فقد نال 3 جوائز عالمية.

عرضنا في هذا المقال كل ما يتعلق برياضة العدو السريع من مفهوم وفوائد وكيفية الممارسة وتأثيرها و أشهر العداءين في الجري السريع.