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نقدم إليك عزيزي القارئ بحث عن كرة اليد وتعرف بالإنجليزية (Handball) وهي لعبة رياضية تتكون من فريقين لها الكثير من الهواة حول العالم وتقام بطولاتها بين جميع الدول كل عام، وقد كانت بداية نشأة هذا النوع من الرياضة في نهاية القرن التاسع عشر بألمانيا، أما السويد فلم تبدأ في ممارسة كرة اليد حتى بدايات القرن العشرين.

كانت هذه بدايات كرة اليد في العصر الحديث، والجدير بالذكر أنها كانت معروفة منذ عهد الفراعنة وشعوب الإسكيمو ثم أخذت في التطور حتى وصلت إلى الصورة الموجودة في وقتنا الحالي، من خلال موسوعة نقدم تعريف كرة اليد وكيفية لعبها، مهاراتها، قوانينها، وزن الكرة ومواصفات الملعب.

بحث عن كرة اليد

هي لعبة جماعية تتكون من فريقين يتضمن كل منهم ستة لاعبين بالإضافة إلى حارس المرمى، وخمسة لاعبين بدلاء، كما تنقسم المباراة إلى شوطين كل منهم مدته ثلاثون دقيقة، يكون ذلك في صالة مغلقة والفريق الفائز بينهم هو أكبر من قام بتحقيق الأهداف.

كيفية لعب كرة اليد

هي لعبة جماعية تشبه كرة القدم تعتمد على تمرير الكرة عن طريق اليد بين اللاعبين في محاولة تصويبها نحو المرمى لتحقيق الهدف، ويمتنع فيها استخدام القدمين نهائياً ولكن يمكن الاستعانة بأي جزء في الجسم يعلو الركبة، أما حارس المرمى فهو الوحيد الجائز له ركل الكرة بقدمه لإعادتها لفريقه.

قوانين كرة اليد

لكل نوع من الرياضات قوانينه الخاصة، فيما يلي نذكر قوانين كرة اليد:

يتكون الفريق من سبعة لاعبين أساسيين، وخمسة بدلاء.

يوجد للمباراة اثنان من الحكام.

تتسم الكرة بالشكل الكروي الأملس الناعم.

يمكن التبديل بين اللاعبين في أي وقت من المباراة.

من يحرز أكبر عدد من الأهداف يصبح هو الفريق الفائز ويحص على نقطتين.

في حالة التعادل يحصل كل فريق على نقطة واحدة أما الفريق المهزوم فلا يحصل على أية نقاط.

يتم إيقاف اللاعب المبالغ في الهجوم، أو اللاعب المجادل للحكم والذي يتعمد رمي الكرة بعيداً لإضاعة وقت المباراة.

يكون الطرد عقوبة من يتسبب في أذى متعمد لأحد اللاعبين أو من يتوقف لمدة ثلاث مرات متتالية في دقيقتين لإضاعة الوقت.

الرمية الحرة(فاول) تحتسب للفريق الذي قام أحد لاعبين خصمه بالدخول إلى دائرته، أو إسقاط المهاجم للمدافع أرضاً بدفعه، كما تحتسب فاول إن حاول المدافع مسك اللاعب المهاجم بأي طريقةٍ كانت.

وفي حالة قيام اللاعب بتصويب الكرة لحارس مرمى فريقه تحتسب ضربة جزاء للفريق الآخر.

ملعب كرة اليد

هناك شروط دولية تضع قواعد لمواصفات ملعب كرة اليد، نذكرها فيما يلي:

مساحة الملعب: تبلغ مساحته (40×20) متراً، ويوجد به خط عرضي فاصل يقسمه إلى نصفين متساويين، لكل فريق مرماه الخاص وتحيط بذلك المرمى مساحة دائرية تعرف بدائرة المرمى، تتواجد على بعد 6م منه بالإضافة إلى وجود ما يعرف بخط الرمية الحرة يكون على شكل متقطع.

تبلغ مساحته (40×20) متراً، ويوجد به خط عرضي فاصل يقسمه إلى نصفين متساويين، لكل فريق مرماه الخاص وتحيط بذلك المرمى مساحة دائرية تعرف بدائرة المرمى، تتواجد على بعد 6م منه بالإضافة إلى وجود ما يعرف بخط الرمية الحرة يكون على شكل متقطع. زمن المباراة : تتكون المباراة من شوطين كل منهما مدته ثلاثون دقيقة، وبينهما عشرة دقائق أستراحة، أما في حالة التعادل يتم إضافة شوطان آخران مدة كل منهما خمس دقائق مع أخذ استراحة بينهما مدتها دقيقة.

: تتكون المباراة من شوطين كل منهما مدته ثلاثون دقيقة، وبينهما عشرة دقائق أستراحة، أما في حالة التعادل يتم إضافة شوطان آخران مدة كل منهما خمس دقائق مع أخذ استراحة بينهما مدتها دقيقة. منطقة التبديل : يتواجد على الطرفين الخارجين للملعب ما يعرف بمنطقة التبديل والتي تحتوي على أماكن جلوس المدربين والبدلاء ومن تم وقفه عن اللعب.

: يتواجد على الطرفين الخارجين للملعب ما يعرف بمنطقة التبديل والتي تحتوي على أماكن جلوس المدربين والبدلاء ومن تم وقفه عن اللعب. مرمى الهدف: المرمى عبارة عن مستطيل مساحته (2×3)م، وله مكان ثابت لا يمكن تحريكه، وكلا المرميين للفريقين لهم ذات اللون، ويتم إرخاء شبكة المرمى قدر الإمكان حتى تقوم بمهمتها على أكمل وجه ولا تخرج الكرة من المرمى عند تصويب الهدف.

معلومات بسيطة عن كرة اليد

وللمهتمين برياضة كرة اليد نذكر لهم فيما يلي بعض المعلومات المتعلقة بها: