المشهد اليمني

بحجج غريبة.. مشرف حوثي يفرض مبالغ مالية على أصحاب المحلات التجارية في شارع المقالح بصنعاء”تفاصيل ”

5 مايو، 2020
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المشهد اليمني

قالت مصادر محلية إن المدعو أبو عبد الله وهو أحد المشرفين الحوثيين يعمل مديرا لقسم السياغي في المقالح بالعاصمة صنعاء يفرض على أصحاب المحلات التجارية بشارع المقالح “الأصبحي” تركيب كاميرات مراقبة خارجية إضافية للكاميرات التابعة للمحلات والتي تم تركيبها سابقا.

وأضافت المصادر ل “المشهد اليمني” أن المشرف أبو عبد الله يقوم بإرغام أصحاب المحلات التجارية دفع رسوم متفاوتة بناء على تقديره هو ، يتم تسليمها له وهو يقوم بتركيب كاميرا مراقبة تابعة له رغم الكاميرات الموجودة سابقا والتي تتبع أصحاب المحلات التجارية.

ويقوم بفرض مبالغ مختلفة تتراوح بين 30 ألف و80 ألف بشكل إجباري على كل محل تجاري.

ويشتكي التجار من عمليات النهب المختلفة والأساليب المتنوعة التي ينتهجها الحوثيين لابتزاز المواطنين وخصوصا التجار وبشكل متواصل.

فعلاوة على الضرائب الباهضة والتي ارتفعت رسومها بشكل خيالي في السنوات الأخيرة والإتاوات والمبالغ التي تفرض على التجار للاحتفالات والمناسبات الخاصة بالحوثيين يتم فرض رسوم متنوعة بأعذار مختلفة رغم ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين وشكوى التجار المستمرة من تراجع الدخل.

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