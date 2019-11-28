بحضور الدكتور محمد الرقيبي.. تدشين المهرجان الكرنفالي التراثي الفني الاستعراضي لرياض عدن



دشنت صباح الثلاثاء في روضة الشروق في مديرية المنصورة إحتفالية كرنفالية تراثية إستعراضية بهيجة بحضورد الدكتور محمد عبد الرقيب الرقيبي مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن، والذي شمل التراثي الاستعراضي ل 14 روضة من رياض الأطفال من مختلف مدريات محافظة عدن.

بدأ المهرجان الكرنفالي بقص الشريط من جهة الدكتور محمد عبد الرقيب الرقيبي مدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن والأستاذ البري مدير عام مديرية المنصورة بدخول مجموعة من براعم وزهرات رياض الأطفال بازياء جميلة.

بعد ذلك بدأ الكرنفال الاستعراضي التراثي بجولة استطلاعية قام بها الضيوف الحاضرون لاجنحة المهرجان الكرنفالي التراثي الذي احتوى معروضات فنية وصور ومجسمات ولوحات وأدوات وآثار حضارية وفنية وتراثية تعكس الموروث الثقافي الشعبي والوطني لمحافظة عدن والمحافظات الأخرى وكذا مناطقها ومديرياتها مصحوبة بنماذج من الفقرات الغنائية الجميلة وفقرات تراثية فنية استعراضية للموروث الشعبي رائعة كانت مادتها الخامة واستعراضها الاطفال وبراءتهم الجميلة ، ومن ثم قدمت كل روضة ، فقرة غنائية ورقصة خاصة بها عبرت عن أصالة وتراث بلدنا بمديرياتها ومحافظاتها وما احتوته من تنوع عاداتها وتقاليدها الحضارية التراثية الجميلة التي نالت استحسان الجميع.

حضر الكرنفال الأستاذ نبيل عبد المجيد رئيس شعبة التعليم العام بمكتب التربية والتعليم والأستاذة مايسة عشيش رئيسة شعبة التدريب والتأهيل والأستاذة هناء باسنيد مديرة إدارة رياض الاطفال في مكتب التربية والتعليم والاستاذ عبد الفتاح العودي مدير إدارة الإعلام التربوي في مكتب التربية والتعليم والأستاذ علي علوي مدير إدارة التربية والتعليم في مديرية المنصورة، والأستاذ أنيس حجر مدير إدارة التربية والتعليم في مديرية التواهي والأستاذ رائد طه مدير إدارة التربية والتعليم في مديرية صيرة.