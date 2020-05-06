نخبة حضرموت

بحضور الشيخ صالح العمودي…انتقالي حورة ووادي العين يقيم مأدبة إفطار ⋆

6 مايو، 2020
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حورة (نخبة حضرموت) عبدالكريم مقرم
شارك نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون الوادي بحضرموت الشيخ صالح بن سالم العمودي في مأدبة إفطار الصائم الذي أقامته الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية حورة ووادي العين لأعضاء القيادة المحلية والشخصيات الإجتماعية والأعيان بالمديرية .
والقى الشيخ صالح كلمة هنأ الحاضرين بشهر رمضان المبارك ، ونقل تحيات القيادة المحلية للمجلس ممثلة برئيس القيادة الدكتور محمد جعفر بن الشيخ ابوبكر ونوابه ، مقدما شرحا مفصلا عن قرار إعلان الإدارة الذاتية للجنوب الذي اتخذته القيادة السياسية للمجلس .
وأشار بأن هذا القرار هو بداية تمكين الجنوبيين من وطنهم وقيادته نحو الهدف الأسمى المتمثل بالتحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية الفيدرالية .
من جانبه، عبر الدكتور فهمي سالم عسكر رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية حورة ووادي عن تأييد القيادة المحلية المطلق لقرار إعلان الإدارة الذاتية للجنوب من قبل القيادة السياسية للمجلس .
وقدم الدكتور فهمي شرحا مفصلا عن نشاط القيادة المحلية بمديرية حورة ووادي العين خلال الفترة الماضية .
وعبر الحاضرين عن فرحتهم العارمة بقرار الإدارة الذاتية للجنوب ، مؤكدين أن هذا القرار طال انتظاره، وأن قيادة المجلس هي الأمل المتبقي بعد الله للمواطن لانتشال وضعهم للأحسن والاهتمام بأمورهم الحياتية .

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