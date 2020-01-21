بحضور انتقالي أبين.. انعقاد المؤتمر التأسيسي لإنشاء نادي القضاة الجنوبي في المحافظة

عدن24 ـ أبين

بحضور رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة العميد عبدالله الحوتري وقيادات السلطة المحلية بالمحافظة، عقد صباح اليوم في قاعة نور بالعاصمة زنجبار الموتمر التاسيسي الأول لانشاء فرع نادي القضاة الجنوبي في محافظة ابين.

حيث بدا المؤتمر باي من الذكر الحكيم تلاها فضيل الشيخ محمد عبدالله ثم كلمة اللجنة التحضيرية القاها القاضي مرشد باعرفة والذي قال فيها :

ارحب بكم جميعاً ونثمن هذه الخطوة تلبية دعوتنا لحضور مؤتمرنا الاول لفرع نادي القضاة الجنوبي بمحافظة ابين

وتشرفنا بحضوركم المتميز ولمسنا فيه فرحتكم الشديدة بتشكيل هذا المؤتمر لسلطة القضائية في المحافظة.

وأضاف باعرفة : وياتي انعقاد مؤتمرنا هذا في ظل تحسين واضح وملموس من قيادتنا

وفي اغلب مناطق ومدن المحافظة بعد ان عانت من انكسارات وتردي الاوضاع في الفترية الماضية والذي انعكس سلبا على اداء عمل السلطة المحلية والقضائية، وايضا تردي واضح على ادائها الامر الذي زاد من معاناة المواطنين وحرمانهم من اهم الحقوق

وهو حق القاضي في هذه المحافظة، مثمناً تعاون الجميع بالمحافظة وخاصة قيادة المجلس الانتقالي.

وان انعقاد مؤتمرنا هذا لتعزيز من مكانة دور القضاء والدفع به نحو واقع افضل متى ما تحسنت الظروف الامنية جنباً إلى جنب كافة الشرفاء من أبناء المحافظة.

واشار باعرفة ان تاسيس فرع النادي ياتي تلمس هموم السلطة القضائية ومتابعة حقوقهم عند الجهات المعنية لرفع مستوى الدور القضائي.

من جانبه تحدث رئيس محكمة الاستئناف القاضي قيصر عيدروس عن سعادتة بمثل هذه الخطوات التي تعد أنموذج اجابي لهذه المحافظة.

ثم تحدث رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة ابين العميد عبدالله الحوتري قال فيها نشكر الاخوة القضاة على تفاعلهم الكبير في انجاح المؤتمر التأسيسي لاشهار فرع نادي القضاة الجنوبي في محافظة ابين،

واشار العميد الحوتري بمثل هذه الجهود الجبارة من الاخوة القضاة في تفعيل النشاط القضائي واستمرار العمل القضائي في المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمجلس الانتقالي، مؤكداً على دعم المجلس الانتقالي الجنوبي لتطبيع الاوضاع وتوفير المناخ الامني لاستمرارية العمل القضائي لخدمة المواطنين بالتنسيق مع الاجهزة الامنية في المحافظة.

واختتم الأمين العام لنادي القضاة الجنوبيين القاضي ناظم باوزير بكلمتة قائلاً : ان هذا الاستحقاق يأتي لتقارب بيننا كاسلطة قضائية لتجميع وليس لشتات وتجميع الدور النقابي المساهم في انتزاع الحقوق لدى منتسبي السلطة القضائية.