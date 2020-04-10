بحضور رئيس القيادة المحلية بالمحافظة .. قيادة أنتقالي عتق بشبوة تدشن أشهار اللجان المحلية بمركز الحاط باسويدان والمناطق الأخرى التي تقع في نطاقه

تحت شعار نحو ترسيخ البناء المؤسسي للمجلس الإنتقالي الجنوبي ، قامت القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية عتق محافظة شبوة عصر اليوم الجمعة بتدشين وأشهار اللجان المحلية بمركز الحاط وباسويدان والمناطق التي تقع في نطاقه .

حيث حضر حفل التدشين الشيخ علي محسن السليماني رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي محافظة شبوة .

وبدا الحفل بكلمة رئيس القيادة المحلية بالمديرية الأخ ناصر صالح الخليفي الذي رحب بقيادة المحافظة ممثلة بالشيخ المناضل الجسور الشيخ علي محسن السليماني رئيس القيادة المحلية بالمحافظة والوفد المرافق له من القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بالمحافظة الذي شرف حضور التدشين ، بعد ان تعرض بالأمس القريب لأعتقال تعسفي وألذي أستنكره وأدانه الجميع لكون الشيخ علي يعتبر رمز من رموز الجنوب وهامة وطنية لايمكن أن يسمح لأي قوة أن تحاول المساس به ولكون هذا العمل ستكون له أنعكاسات خطيرة في تدمير النسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة. واضاف : حضور رئيس القيادة لهذا التدشين له دلالات خاصة وأن دل على شيء وإنما يدل على أن رئيس القيادة المحلية بالمحافظة يولي أهتمام كبير بأهمية العمل المؤسسي ويشرف على بناءه ويتابعه خطوة بخطوة ونبارك لأهالي هذا المركز التدشين ، وأحيي هذا الحضور وحيث اننا اليوم نسعى إلى العمل وفق شعار المجلس الذي يعمل على ترسيخ البناء المؤسسي للمجلس الإنتقالي الجنوبي في كل المراكز بالمديرية وحيث يعتبر مركز الحاط باسويدان والمناطق الأخرى التي تقع في نطاقه سابع مركز يتم التدشين فيه وسيتم خلال هذا اللقاء إنتخاب قيادة محلية للمركز من بين الأعضاء المسجلين حسب الهيكل التنظيمي والبناء المؤسسي للمجلس وستكون القيادة المحلية بالمديرية داعمة للمركز بكل أحتياجاته وستتبنى هموم ومطالب أهالي المركز .

بعد ذلك تحدث الأخ الشيخ علي محسن السليماني رئيس القيادة المحلية بالمحافظة معبرا” عن سعادته الكبيرة للحضور مع أهالي مناطق الحاط وباسويدان والعطف والعسالية لتدشين مركزهم وأختيار قيادة محلية للمركز في أطار البناء المؤسسي للمجلس الإنتقالي الجنوبي والذي له أهمية بالغة ومن أهم أولويات قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي برئاسة اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي.

وحيا وأشاد رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة بدور قيادة مديرية عتق ممثلة بالأخ ناصر صالح الخليفي رئيس القيادة المحلية بالمديرية والأخ سيلان حنش الباراسي نائب رئيس القيادة المحلية بالمديرية شاكرا” دورهم الكبير في قيامهم بهذا العمل الوطني الهام في هذه الظروف التي تمر بها محافظتنا بشكل خاص والجنوب بشكل عام.

وتطرق الشيخ علي إلى حادثة الاعتقال التي تعرض لها بالامس وقال انها لن ترهبنا السجون والمعتقلات بل هي شرف لكل جنوبي غيور على وطنه وقضيته ونشكر كل من تعاطف معنا وأستنكر عملية الإعتقال وأننا ثابتون على مبادئنا وثوابتنا ولن نحيد عنها قيد أنملة ، وان المجلس مستمر في أنشطته وعمله على مستوى المحافظة والمديريات والمراكز ولم يستأذن أحد لمزاولة نشاطنا ونتلقى توجيهاتنا فقط من اللواء عيدروس قاسم الزبيدي.

وتابع : نحن على ثقة تامة في قيادة هذا المركز ( الحاط ) وكل مراكز المديريات .

من جانبه تحدث الأخ سيلان حنش الباراسي نائب رئيس القيادة المحلية بالمديرية مرحبا ” بالأخ رئيس القيادة المحلية بالمحافظة وأكد وقوف أبناء شبوة والجنوب كافة إلى جانبه، مستعرضا” الإجراءات القانونية اللازمة المتبعة منذ الإعداد والتجهيز والمعايير المتبعة لأختيار أعضاء المركز منوها” على جميع الأعضاء الحاضرين في هذا الحفل إلى العمل على أختيار قيادة محلية للمركز وفق الإجراءات القانونية المتبعة في ذلك وعليهم التركيز على اختيار الشباب الفاعل والنشيط حتى يكونوا قادرين على تنفيذ أنشطة وفعاليات المجلس بكل جدارة وهمة وفاعلية .

وبعد ذلك بداء إنتخاب قيادة المركز من قبل أعضاء المركز وأسفرت النتيجة عن أنتخاب الأخوة التالية أسمائهم كلجنة محلية لقيادة المركز . وهم

1- مبارك علي ناصر الناصري رئيسا” للمركز – 2- عمر احمد ناصر لقمان نائبا” لرئيس المركز .

3- عبدالله سعيد سويلم مسؤولا” تنظيميا”.

4- سعيد عوض الهرش مسؤولا” للشؤون الاجتماعية.

5- خالد احمد علي عرامه مسؤولا” للخدمات والتنمية .

6- عدنان حسين منصور خشاع مسؤولا” للأمن المجتمعي.

7- محسن احمد محمد لشدف مسؤولا” رصد الإنتهاكات .

8- عيدروس احمد عيدروس لسود مسؤولا” جماهيريا”

9- ياسر احمد صالح بن سليمان مسؤولا” للتثقيف والإرشاد .

وبعد أن تم إعلان أسماء القيادة المحلية بالمركز تحدث الأخ عمر أحمد ناصر لقمان نائب رئيس المركز مرحبا” بقيادة المحافظة ممثلة بالأخ علي محسن السليماني رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي محافظة شبوة والوفد المرافق له بحضورهم حفل تدشين وأشهار اللجان المحلية بالمركز وشاكرا” جميع أعضاء المركز على منحهم الثقة لتحمل رئاسة المركز وسنكون على تواصل مستمر مع قيادة المديرية لتنفيذ اي توجيهات تخدم قضيتنا .

وفي الختام شكر رئيس القيادة المحلية بالمديرية الجميع على نجاح حفل التدشين وأشهار اللجان المحلية بالمركز معبرا” عن مباركته لقيادة المركز ودعاهم إلى العمل وفق التوجيهات داعيا” إياهم إلى العمل على تبني قضايا وهموم أهالي المركز ورفعها لقيادة المديرية والتي بدورها ستعمل على رفعها للقيادة المحلية بالمحافظة وستقدم كل الدعم المطلوب للمنطقة بأذن الله . وخلال التدشين تم توزيع أعلام دولة الجنوب و شعارات المجلس الإنتقالي الجنوبي وصور رئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي.

وتم بعد الإنتهاء من حفل الإشهار لقيادة المركز توزيع البروشورات والارشادات التوعوية للوقاية من فيروس كورونا الجديد الذي تقوم بتنفيذه قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي محافظة شبوة .

حضر التدشين الاخ عبدالله محمد رويس مدير مكتب رئيس القيادة المحلية بالمحافظة .