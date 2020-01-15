بحضور لجنة سعودية : قوات الانتقالي تعود الى شبوة لاستلام المعسكرات والمواقع بقيادة "البوحر"

أفادت مصادر أن لجنة عسكرية سعودية وصلت إلى شبوة اليوم الأربعاء؛ لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض.

وقالت المصادر إن قوات جنوبية دخلت شبوة بالتزامن مع وصول اللجنة العسكرية، في إطار إعادة انتشار تلك القوات في مواقعها السابقة.

ولفتت إلى أن عدداً من القيادات الجنوبية في النخبة الشبوانية وصلت إلى شبوة وعلى رأسهم المقدم محمد سالم البوحر، والمقدم وجدي باعوم الخليفي، والرائد ماجد لمروق النسي.

ونوهت إلى أن القوات الجنوبية ستتسلم المعسكرات والنقاط بكل تجهيزاتها ومعداتها التي كانت عليها قبل سيطرة مليشيا الإخوان عليها.