بحضور مدير الإعلام في محافظة ابين .. صحة لودر تكرم فريق إشراقة أمل

برعاية مدير عام مديرية لودر الأستاذ/ عوض علي النخعي، وبحضور مدير عام مكتب الإعلام بمحافظة أبين الدكتور/ ياسر باعزب،ومدير مكتب الصحة بمديرية لودر الأخ/ محمد مزاحم، ومدير مستشفى لودر الدكتور/ نبيل الكازمي..

كرّم مدير مكتب الصحة بمديرية لودر الأخ/ محمد مزاحم صباح يومنا هذا الخميس في قام مستشفى لودر فريق إشراقة أمل الذي الذي شارك في عملية التوعية من مخاطر فايروس كورونا التي دعا لها مكتب الإعلام بمحافظة أبين نهاية شهر مارس المنصرم حتى منتصف أبريل الحالي..

وقدم مدير صحة لودر الأخ/ مزاحم الشهائد التقديرية لفريق إشراقة أمل عرفاناً منهم للدور الكبير الذي لعبه فريق إشراقة أمل في توعية الناس وتثقيفهم من مخاظر فايروس كورونا طواعية وبجهد ذاتي..

وخلال عملية التكريم أكد مدير مكتب الإعلام بمحافظة أبين الدكتور/ ياسر باعزب أن فريق إشراقة أمل برهنوا للجميع أن الدنيا بخير وأن هناك سواعد أبية خيرة تبحث عن الخير وتقدمه للناس وما الدور الذي قام به فريق إشراقة أمل إلا خير دليل على ذلك..

وأضاف باعزب أن فريق إشراقة أمل بقيادة الإعلامي فهد البرشاء ضربوا أروع الأمثلة في العمل التطوعي الشبابي وكانوا بمثابة نبراس يستضئ به في تلك الدياجير المظلمة..

من جانبه قال الأخ/ محمد مزاحم أن هذا التكريم البسيط يأتي عرفاناً منه ومن المدير العام عوض علي النخعي للجهد الجبار والكبير الذي بذله فريق إشراقة أمل في توعية الناس وتثقيفهم في مناطق مدينة العين والتي أستمرت لمدة 11 يوماً جابو خلالها جميع مناطق مدينة العين..

مثمناً الدور الفعال الذي يلعبه فريق إشراقة أمل منذ إشهاره في مدينة العين والمنطقة الوسطى ككل..

إلى ذلك شكر رئيس فريق إشراقة أمل الإعلامي فهد البرشاء هذه اللفتة الكريمة التي قام بها مكتب الصحة بمديرية لودر تجاه فريقه الذي لبى نداء الواجب والمسئولية تجاه أهله ومنطقته وأن عملهم يأتي من منطلق إستشعارهم بأهمية التوعية من هذا الفايروس القاتل الذي فتك بالكثيرين..

وأضاف البرشاء أن فريق إشراقة أمل على أهبة الإستعداد للقيام بأي عمل يخدم المواطن في أي مكان ولن يتوانى فريقه أو يتراجع فنحن في زمن يتطالب من الجميع رص الصفوف وتوحيد القوى..

حضر التكريم الدلدكتور/ فهمي عبدالله نائب مدير مستشفى لودر،والأستاذ/ جهاد حفيظ حفيظ مدير مكتب الإعلام بمديرية لودر ولفيف من الإعلاميين في المنطقة..

يأتي هذا التكريم على هامش الورشة التي أقيمت في مستشفى لودر للإعلاميين للتوعية من مخاطر فايروس كورونا ودور الإعلام في توعية الناس وتثقيفهم صحياً لتجنب الإصابة بهذا الفايروس..

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