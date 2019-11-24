بحضور مدير عام المديرية ... اختتام الدوري المدرسي لكرة الطائرة بمدرسة الفقيد سعيد صالح بحالمين



اختتم صباح السبت الموافق 23 نوفمبر 2019م الدوري المدرسي لكرة الطائرة بمدرسة الفقيد سعيد صالح النموذجية بحبيل الريدة مديرية حالمين محافظة لحج

حيث جرت المباراةالنهائية في ساحة ملعب المدرسة بين فريق الصف التاسع وفريق الصف الثالث الثانوي وسط حضور جماهيري يتقدمهم المناضل عبدالفتاح حسين حيدره مدير عام المديرية والمناضل ناجي عبدالله ناشر رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بحالمين والاستاذ عبدالحكيم صالح ناصر مدير إدارة التربية والتعليم م حالمين وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية ورؤساء الأقسام بإدارة التربية والتعليم والاستاذ علي يحيى عثمان مدير المدرسة ووكلاء ومعلمو المدرسة

وتميزت المباراة النهائية التي دارها تحكيما الاستاذ المتميز رائد العسل واقيمت برعاية منظمة كير بالندية والحماس وسط صيحات جمهور الفريقين الذي أضاف نكهة خاصة للمباراة واستمتع الجمهور خلال مجريات المباراة بالمسات الفنية الرائعة الذي عزفها نجوم وبراعم الفريقين وبعد أن قدم الفريقين مباراة هي الأروع والأجمل منذو إنطلاق الدوري من حيث التنافس وقوة مستوى الأداء الذي قدمه نجوم الفريقين خلال أشواط اللقاء الذي حسمه نجوم فريق الصف التاسع لصالحهم بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد لفريق الصف الثالث الثانوي بهذه النتيجة توج فريق الصف التاسع ببطولة الدوري المدرسي لكرة الطائرة بمدرسة الفقيد سعيد صالح للعام الدراسي 2019-2020م

بعدها قام مدير عام المديرية ورئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي ومدير إدارة التربية والضيوف بتكريم الصف التاسع بكأس البطولة والشهادات التقديرية والجوائز وتكريم نجوم فريق الصف الثالث الثانوي بكأس الوصيف والشهادات التقديرية والجوائز كما تم تكريم النجم عبدالرب صلاح كأفضل لاعب بالدوري