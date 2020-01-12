بحضور مدير مكتب تربية لحج .. بدء التصفيات النهائية لمتسابقي التحدث باللغة العربية الفصحى.

اقيم صباح اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2019م بقاعة الفقيد فضل صالح بإدارة التربية والتعليم تبن مسابقة التصفيات النهائية للتحدث باللغة العربية الفصحى للمتأهلين من التصفيات المدرسية بمديريات المحافظة لإختيار ثلاثة طلاب يمثلون محافظة لحج في المسابقة التي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة بوزارة التربية والتعليم وعلى ضؤها سيتم إختيار المنتخب المدرسي الشارك في المسابقة ذاتها التي تنظمها دائرة اللغة العربية بجامعة الدول العربية والتي ستقام بمصر.

وفي كلمة له أمام المتسابقين شدد الدكتور محمد سعيد الزعوري مدير مكتب التربية والتعليم على تحلي معلمينا بالتحدث باللغة العربية البسيطة وبقواعد النحو والصرف المشبعة بالصور البلاغية بعيداً عن اللهجات المحلية التي اضرت كثيراً في مدارسنا. مضيفاً انه بسبب التقنيات الحديثة بعدنا كثيراً عن القراءة والإستماع للمحاضرات.. مطالباً الطلاب الذين سيتم إختيارهم بالمفاضلة ان يكونوا سفراء لمحافظتهم ويعكسوا صورة حقيقية عما وصل اليه التعليم في المحافظة.

وكان الاستاذ محمد ثابت العماري مدير ادارة التوجيه قد رحب في بداية المسابقة بمحضور الدكتور محمد الزعوري ودعمه المتواصل في تفعيل الكثير من الانشطة والمسابقات. مبيناً ان عدد الطلاب الذين تأهلوا من المديريات 12 طالب سيخضعوا لإختبارات شفوية وإلقائية وتحريربة في مجالات عدة منها فن الخطابة والإلقاء الشعري وسلامة النطق ولغة الجسد.

هذا وشكلت لجنة التحكيم من موجهي اللغة العربية الاستاذ عبدالحميد اليافعي والاستاذة عديله العوش والاستاذة ارياف محمد ناصر رئيس قسم انشطة الطالبات.

حضر الفعالية الاستاذ محمد عبده البرحي مدير ادارة الانشطة والاستاذ عبدالباسط السالمي مدير ادارة الرقابة والتفتيش والاستاذ عبدالحكيم احمد فضل مدير ادارة التربية. والتعليم بمديرية حالمين.



من عدنان سعيد