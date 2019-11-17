بحضور مهندسين من الكهرباء والشباب والرياضة والاشغال العامة .. السيدو يتفقد إنارة ملعب الحبيشي

أكد الاخ/ خالد سيدو مامور مديرية صيرة على اهمية تجهيز ملعب الشهيد الحبيشي بعدن بافضل صورة سواء في ارضيته بالعشب الاصطناعي او بانارة الملعب…

وعبر السيدو عن سعادته بوصول العشب الاصطناعي من النوعية الجيدة وفرشه في الايام القليلة القادمه..

متمنيا ضرورة الاهتمام بانارة الملعب بحلة جديدة تكون صالحة للعمر …

مبديا استعداده للتدخل بالمساعدة في البحث عن تمويل من الجهات القادرة لتجديد إنارة ملعب الحبيشي..

جرى ذلك خلال نزوله الى ملعب الشهيد الحبيشي ظهر السبت لتفقد وضعية انارة الملعب وتقييمها بحضور مهندسين من مؤسسة كهرباء عدن ومن الاشغال العامه برئاسة الاخ/ وليد الصراري مدير عام مكتب الاشغال العامه وعبدالكريم الشرجبي ومن وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس/ نعمان احمد…..

واثناء النزول اطلع المهندسون على حال وضعية الانارة التي تضررت كثيرا والمحولات الكهربائية التي اتلفت او التي تم سرقة اجزاء كبيرة منها والكيبلات .

واشار المهندسون الى انهم سيرفعون بتقرير خاص الى الجهات المسؤولة حول وضعية الانارة …

هذا وقد طالب الاخ/ خالد سيدو مامور مديرة صيرة من المهندسين سرعة رفع تقاريرهم الفنية حول وضعية الكهرباء كما طلب من المقاول رفع تصوره بالتكلفة المالية في حال شراء انارة جديدة للملعب على امل ان يتابع الجهات المسؤولة في اصلاح الانارة بصورة مناسبة للعمر وليس الاكتفاء بالترقيعات لاشهر او لبضعة سنوات…