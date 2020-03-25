بخاخ بانثوفيل مقوي للشعر Panthophil من خلال موقع محتوي , يحتوى بخاخ بانثوفيل على مادة ديكسبانثينول وهي من المواد المشتقة من حمض البانتوثنيك ( فيتامين ب) والتي تساعد في تقوية الشعر فهي يحتوى على مواد طبيعية وعشبية وفيتامينات تعمل على تقوية فروة الراس .

دواعي استخدام بخاخ بانثوفيل

علاج حالات الصلع والصلع الوراثي .

علاج حالات تساقط الشعر وإنبات الفراغات في فروة الرأس .

تغذية الشعر من الجذور .

يساعد على تقوية الشعر وتكثيفه .

يسرع من عملية نمو الشعر .

يعطي الشعر رطوبة ونعومة .

دواء مقوي لفروة الرأس .

من الادوية التي تساعد على التخلص قشرة الرأس .

يعالج تلف الشعر الناتج عن التعرض للطقس السئ والمجفف الكهربائي أو كثرة الصبغات .

يعالج تلف الشعر الناتج عن كثرة استخدام المواد الكيمياوية .

يستخدم لإعادة انبات الشعر وزيادة كثافة الشعر .

يعالج الشعر الخشن ويمنحة نعومة وترطيب ويحمية من العوامل الخارجية .

يعتبر من الادوية المقوية للشعر الأمنة على المرضعات والحوامل والاطفال .

موانع استخدام بخاخ بانثوفيل

يتكون بخاخ Panthophil على مجموعة من المكونات الطبيعية من الاعشاب والفيتامينات التي تساعد على تقوية الشعر ولا ينتج عنه ظهور اي اعراض جانبية ولكن يجب استخدامه تحت اشراف الطبيب .

لا يستخدم فقط في حالة وجود حساسية من فيتامين ب5 أو اي من مكونات العقار .

الاثار الجانبية لبخاخ بانثوفيل

عند استخدام بخاخ Panthophil لعلاج مشاكل الشعر قد يصاحب تناول العقار ظهور بعض الاعراض الجانبية والتي تختلف على حسب استجابة الجسم للعلاج وهذه الاعراض كالتالي :

خروج البراز لين .

الاصابة بالاسهال .

ظهور طفح جلدي في بعض مناطق الجلد .

الاصابة بالحكة واحمرار الجلد على الشعر والبشرة .

اضطرابات في المعدة حادة .

في حالة ظهور تلك الاعراض يجب التوقف عن استخدام بخاخ بانثوفيل .

طريقة استخدام بخاخ بانثوفيل

يتم رش البخاخ على فروة الرأس بالكامل ويوزع على الشعر مع التدليك بحركة دائرية وببطء بأطراف الاصابع أو مع التغلل إلى مسام فروة الرأس .

يستمر التدليك لمدة لا تقل عن دقيقتتين .

يستخدم على على الشعر الجاف أو المبلل .

ينصح بالتوقف عن استخدام اي مواد زيتية أثناء فترة العلاج .

متوفر شامبو يتم غسل الشعر جيدا بالماء ثم يتم وضع الشامبو على الشعر المبلل مع التدليك البسيط ثم يشطف بالماء جيدا .

يجب اتباع ارشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج .

جرعة الاستخدام : يستخدم بمعدل مرة أو مرتين فقط في اليوم الواحد .

الشكل العقاري لدواء بانثوفيل

متوفر بخاخ Panthophil .

متوفر شامبو Panthophil .

سعر بخاخ بانثوفيل

متوفر Panthophil مقوي للشعر 150 مل في الاسواق السعودية سعر العبوة 86 ريال سعودي .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام بخاخ بانثوفيل بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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