بدء أعمال الصيانة لملعب نادي عرفان بلودر تمهيداً لإعادة تأهيله

ابين (تحديث نت )خاص:

قامت الهيئة الإدارية لنادي عرفان الرياضي صباح اليوم السبت بأعمال تصفية لملعب كرة القدم الكائن بمدينة لودر تمهيداً لإعادة تأهيله وترميمه بدعم من ضريبة القات المخصصة لقطاع الشباب والرياضة ضمن خطة مكتب الشباب بأبين للنهوض بمنشآت ومقرات الأندية في أبين وتطويرها خلال الفترة القادمة.

وشملت عملية التصفية للملعب من خلال قيام الشيول باقتلاع أشجار السيسبان التي غزت وأحاطت بالملعب من كل الإتجاهات بناء على طلب من مدير مكتب الشباب والرياضة في أبين الكابتن القدير أحمد صالح الراعي خلال زيارته التفقدية الأسبوع الماضي لملعب عرفان بمعية المهندس مختار الشدادي رئيس الوحدة الفنية بأبين حتى يتسنى للمقاول البدء في أعمال التأهيل والترميم التي ستشمل مدرجات الملعب من الجهتين الشرقية والغربية مع بناء الجزء المتهدم من السور والتي تأثرت بفعل هطول الأمطار وتدفق السيول ، حيث من المتوقع أن تبدأ أعمال التأهيل والترميم لملعب عرفان مطلع الأسبوع القادم.

ويمثل ملعب عرفان واحد من أفضل الملاعب على مستوى المحافظة ، كما يعد الملعب الوحيد والرسمي في المديرية والذي يحتضن جميع الفعاليات الكروية الرسمية ومنها دوري أندية المحافظة لاندية المنطقة الوسطى لفئتي الكبار والناشئين وغيرها من المناسبات والفعاليات الكروية.

*من عارف أحمد: