بدء إغلاق أسواق القات في تعز

بدأت قوات الحملة الأمنية في تعز منذُ الصباح الباكر ليومنا هذا السبت انتشارها في معظم أسواق القات في مدينة تعز تنفيذاً لقرار السلطة المحلية بإغلاق جميع أسواق القات في المدينة.

وكانت الحملة الأمنية قد وجهت مساء أمس الجمعة انذارا لبائعي القات بإغلاق الأسواق ابتداء من السبت بشكل كامل، كما شددت الحملة على ضرورة الالتزام بقرار الإغلاق الاحترازي، مؤكدة أنه سيتم تنفيذ إجراءات صارمة وشديدة في حال لم يتم تنفيذ قرارات الإغلاق.

وانتشرت الحملة بناءا على توجيهات تلقتها الأجهزة الأمنية م̷ـــِْن السلطة المحلية في المحافظة قضت بإغلاق جميع أسواق القات وأماكن التجمعات كخطوة احترازية للوقاية م̷ن مخاطر فيروس كورونا وحفاظا على أرواح أبناء المدينة وسلامتهم.

وذكر مصدر محلي أن عملية إغلاق أسواق القات في المدينة تأتي ضمن العديد م̷ـــِْن الإجراءات التي اتخذتها قيادة السلطة المحلية لمنع كافة اشكال التجمعات وإغلاق أماكن الازدحام عموما في مدينة تعز .

من< فضل عبدالله الحبيشي: