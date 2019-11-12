مأرب برس

بدء استقبال طلبات تجديد الاقامات لليمنيين

Photo of مأرب برس مأرب برس منذ 31 دقيقة
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بدأت بالسفارة اليمنية في كوالالمبور اليوم استلام طلبات اليمنيين المتقدمين لبرنامج تمديد الإقامات بحضور فريق من مصلحة الهجرة الماليزية، بموجب التفاهمات بين السفارة والحكومة الماليزية.

ومن المتوقع ان يستفيد من عملية التجديد قرابة خمسة آلاف مقيم يمني في ماليزيا.

ونوه سفير اليمن في كوالالمبور الدكتور عادل باحميد بالموقف الأخوي والإنساني الذي تبديه الحكومة الماليزية تجاه اليمنيين المقيمين على أراضيها.. مشيراً إلى أن السفارة قد استحدثت العديد من الأنظمة الالكترونية في التواصل مع المواطنين المراجعين للسفارة وتقديم الخدمات القنصليّة لهم.

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مأرب برس

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