بدء استقبال طلبات تجديد الاقامات لليمنيين









بدأت بالسفارة اليمنية في كوالالمبور اليوم استلام طلبات اليمنيين المتقدمين لبرنامج تمديد الإقامات بحضور فريق من مصلحة الهجرة الماليزية، بموجب التفاهمات بين السفارة والحكومة الماليزية.

ومن المتوقع ان يستفيد من عملية التجديد قرابة خمسة آلاف مقيم يمني في ماليزيا.

ونوه سفير اليمن في كوالالمبور الدكتور عادل باحميد بالموقف الأخوي والإنساني الذي تبديه الحكومة الماليزية تجاه اليمنيين المقيمين على أراضيها.. مشيراً إلى أن السفارة قد استحدثت العديد من الأنظمة الالكترونية في التواصل مع المواطنين المراجعين للسفارة وتقديم الخدمات القنصليّة لهم.