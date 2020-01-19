بدء الحملة التوعية بمخاطر الألغام في ردفان

ردفان «الأيام» رائد الغزالي:

دشن البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والتوعية من مخاطرها، أمس، الحملة التوعوية الطارئة بدعم من منظمة اليونيسف للطفولة وبالتنسيق مع السلطة المحلية والأمن بردفان.



وتستمر هذه الحملة التوعوية ثلاثين يوماً، تستهدف شريحة الأطفال والمدارس وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، كما يهدف البرنامج إلى الحد من الضحايا ورصد الحالات المصابة ومعالجتها.

وقد حضر التدشين مدير عام مديرية ردفان العميد صالح حسين، ومدير أمن ردفان العقيد عبدالحكيم محمود صائل.