بدء الدورة التدريبية الخاصة بكيفية التعامل مع الإصابات الجماعية بعدن

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن ،اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بكيفية التعامل مع الإصابات الجماعية والتي تنظمها الإدارة العامة للطوارئ والاسعاف بوزارة الصحة العامة والسكان بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وتهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام ،اكساب عدد من الكوادر الطبية والتمريضية في ثمانية مستشفيات رئيسية في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع ،عدد من المعارف العلمية ذات الصلة بكيفية التعامل مع حالات الإصابات الجماعية في الكوارث والحوادث والتعامل السليم معها وتنسيق جهود الطواقم في حالات الكوارث وكيفية نقل الاصابات وتوجيه الاحالة لها .

وأكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي،اهمية عقد مثل هذه الدورات التي تعمل على رفع كفاءة الكادر المشتغل في مجالات الطوارئ.

من جانبه أشار مدير عام إدارة الطوارئ والإسعاف بوزارة الصحة الدكتور منصور الحبيشي إلی إن إدارة الطوارئ ستعمل على تنظيم دورات مماثلة في عدد من المحافظات.