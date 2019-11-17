بدء الدورة التدريبية عن ” آليات حل السلام وفض النزاعات” لرجل الأمن بسيئون

سيئون (المندب نيوز)خاص

بدأت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت الدورة التدريبية عن ” آليات حل السلام وفض النزاعات لرجل الأمن ” التي تقيمها مؤسسة بيت التنمية بالشراكة مع منظمة بيرجهوف الألمانية ومنتدى التنمية السياسي، ضمن مشروع تعزيز مفاهيم السلام وفض النزاعات لرجل الأمن .

وشارك في الدورة التي حاضر فيها محمد صالح الكثيري ، على مدى أربعة أيام 25 متدربا ومتدربة يمثلون الوحدات الأمنية والشرطوية بمديرية سيئون ، بهدف تمكينهم بمهارات حل السلام وفض النزاعات، وغرس مفهوم السلام.

وفي افتتاح الدورة ، أشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي الى أهمية تنفيذ مثل هذه الدورات التدريبية لتحقيق مزيدا من النجاحات الأمنية ، داعيا منظمات المجتمع المدني الى تكثيف برامجهم النوعية للأجهزة الأمنية ، شاكرا كل المساهمين في تنظيم الدورة .

بدوره أكد مدير ادارة الدفاع المدني بوادي حضرموت العقيد فائز علوان على حرص ادارة الأمن بالوادي ممثلة بمديرها العام العميد مبارك العوبثاني ، على تنفيذ لمثل هذه البرامج النوعية لتأهيل وتدريب الكوادر ولتحسين مستوى الأداء الأمني في مختلف المديريات ، داعيا المتدربين الى بلورة ما تلقوه من معلومات في الواقع العملي لتحقيق الفائدة المرجوة.

حضر افتتاح الدورة مدير عام الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية بديوان الوكيل المهندس عمر باشداده ومنسق البرنامج محمد مصطفى بامخرمة.