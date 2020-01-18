بدء الدورة الثانية للرعاية المتكاملة للطفل بمستشفى الصداقة في عدن

بدأت اليوم بمستشفى الصداقة التعليمي العام بالعاصمة عدن فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للرعاية المتكاملة لصحة الطفل.

ويستمر البرنامج الذي ينظمه برنامج الرعاية التكاملية لصحة الطفل بعدن وبدعم من منظمة اليونيسيف لمدة ستة عشر يوماً ويستهدف أربعة وعشرون كادراً بين طبيب وممرض وإحصائي من المشتغلين بأقسام الطوارئ بالمستشفى.

مفردات الدورة تتوزع بين النظري والتطبيقي في الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية وتتناول موضوعات تتناول تصنيف الطفل المريض وتحديد علامات الخطورة وتصنيف الإسهال والسعال والحمى والملاريا وأمراض الأذن والحمى الشوكية والحصبة بالإضافة إلی التغذية وفقر الدم وتقييم الطفل من عمر شهرين وحتى الخامسة من العمر ، فيما ينفذ البرنامج كادر تدريبي على قدر من التميز والخبرة.

وفي مستهل البرنامج وجه مدير عام الصحة والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش ومدير عام مستشفى الصداقة الدكتورة وفاء الدهبلي ومدير إدارة الرعاية التكاملية بعدن الدكتورة فاطمة العريقي المشاركين بضرورة الاستفادة من مفردات البرنامج التدريبي وعكسه على الواقع والسعي إلى تعزيز الخدمات المقدمة للطفل في المرحلة العمرية الأولى له ما دون الخامسة لنتمكن من خلق جيل سليم معافى من الأمراض.

داعين إلى أهمية العمل على السجل الاحصائي باعتبار الرقم ينعكس على خطط وبرامج تطويرية.