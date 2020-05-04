اليمن العربي

بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الرابع من العام 2019

4 مايو، 2020
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أعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور مازن الجفري، عن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الرابع من العام 2019م، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

 

وقال وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “تم بدء التحويل للمستحقات من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الى جميع الملحقيات الثقافية و السفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الايام القريبة القادمة”.

 

واضاف الجفري” ان القطاع على وشك الانتهاء من إعداد الرسوم الدراسية للعام 2020/2019م والربع الاول للعام 2020م و تحويلها للخارج في القريب العاجل وذلك لتقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع و الموعد المتوقع لتسليمه”..داعياً جميع الطلاب تقدير الظروف الصعبة والتحديات الراهنة التي تواجهها البلاد.

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