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بدء تفريغ بواخر تحمل (175) ألف طن قمح

15 أبريل، 2020
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بدء تفريغ بواخر تحمل (175) ألف طن قمح

السودان اليوم :

توقّعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وصول (200) ألف طن من القمح للبلاد بحلول مايو المقبل، ووقعت المالية أمس اتفاقاً مع برنامج الغذاء العالمي لشراء واستيراد (200) ألف طن قمح لصالح الحكومة، ووقع عن الوزارة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم أحمد البدوي، فيما وقع عن برنامج الغذاء العالمي دكتور حميد نورو مدير مكتب البرنامج بالسودان، وذلك بمباني الوزارة، وأكد البدوي عقب الاتفاق أن السودان يتطلع لمزيد من الشراكات والمساهمات، وأشار إلى تعاون البرنامج مع السودان خلال الفترة الماضية، وقال إن دعم برنامج الغذاء العالمي للسودان شمل الدعم الأسري والمباشر فضلاً عن دعم النازحين والمناطق المتضررة بالنزاعات والكوارث الطبيعية، من جهته أكد مدير إدارة السلع الإستراتيجية بوزارة المالية، علي خليفة عسكوري، أن هناك جهوداً تبذل لتغطية احتياجات البلاد من سلعة القمح خلال العام الحالي، وتوقع عسكوري وصول القمح المتفق عليه مع برنامج الغذاء العالمي نهاية مايو القادم ودخوله للأسواق المحلية منتصف يونيو المقبل، مبشراً ببدء إجراءات تفريغ (175) ألف طن من القمح من البواخر.







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ألف بدء بواخر تحمل تفريغ طن قمح

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