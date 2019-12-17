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بدء تفريغ 15 الف طن من مادة "المازوت" المخصص لمحطات كهرباء #عدن

17 ديسمبر، 2019
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بدأت عملية تفريغ 15 الف طن من مادة المازوت المخصص لمحطات الكهرباء من الباخرة TAGUS إلى خزانات شركة مصافي عدن، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دخولها إلى ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن واستكمال كافة الاجراءات.

وأكدت مصادر في وزارة الكهرباء بان ساعات قليلة بعد إستكمال عملية التفريغ سيتم الضخ بشكل مباشر إلى خزانات شركة النفط في البريقة من أجل تزويد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لإستمرارية عملها.

واشادت المصادر بالجهود العظيمة التي يبذلها عمال مصفاة عدن وشركة النفط وإدارة الوقود في المؤسسة العامة للكهرباء لتخفيف معاناة المواطنين وضخ الوقود إلى محطات الكهرباء.

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